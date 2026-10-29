ரயிலில் அடிபட்டு கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு
சேலம் அருகே தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற கல்லூரி மாணவா் ரயிலில் அடிபட்டு வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பிரதிப் படம்
சேலம் அருகே தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற கல்லூரி மாணவா் ரயிலில் அடிபட்டு வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சேலம் - விருத்தாசலம் இடையிலான பயணிகள் ரயில் வியாழக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு சேலம் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு விருத்தாசலம் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது, டவுன் ரயில் நிலையத்துக்கும் அயோத்தியாப்பட்டணம் ரயில் நிலையத்துக்கும் இடையே மிலிட்டரி சாலையில் தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற கல்லூரி மாணவா் மீது ரயில் மோதியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்து வந்த சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் கோபண்ணா தலைமையிலான இருப்புப் பாதை போலீஸாா், மாணவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
விசாரணையில், உயிரிழந்தவா் பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பங்குறிச்சி மங்களமேடு கிராமத்தைச் சோ்ந்த திவாகா் (19) என்பது தெரியவந்தது. அருகிலுள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்த அவா், கல்லூரிக்குச் செல்லும் வழியில் தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்றபோது ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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