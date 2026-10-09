சேலம் மாா்க்கெட் ரயில் நிலையத்தில் ரயிலில் சிக்கி அடையாளம் தெரியாதவா் உயிரிழப்பு
சேலம் மாா்க்கெட் ரயில் நிலையப் பகுதியில் விரைவு ரயிலில் சிக்கி சுமாா் 50 வயது மதிக்கத்தக்க நபா் வியாழக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.
சேலம் மாா்க்கெட் ரயில் நிலையப் பகுதியில் விரைவு ரயிலில் சிக்கி சுமாா் 50 வயது மதிக்கத்தக்க நபா் வியாழக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.
சேலம் - சென்னை எழும்பூா் இடையே நாள்தோறும் விரைவு ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயில் வியாழக்கிழமை இரவு 9.30 மணியளவில் சேலம் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு, சேலம் டவுன் நோக்கிச் சென்றது.
இரவு 9.40 மணியளவில் சத்திரம் மாா்க்கெட் ரயில் நிலையத்தைக் கடந்தபோது, யாா்டு பகுதியில் தண்டவாளத்தின் குறுக்கே வந்த சுமாா் 50 வயது மதிக்கத்தக்க நபா் மீது ரயிலில் சிக்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த சேலம் ரயில்வே சிறப்புக் காவல் உதவி ஆய்வாளா் முருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று, உயிரிழந்தவரின் உடலைக் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினா். இதில், அவா் யாா், எந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா் என்ற விவரங்கள் உடனடியாகத் தெரியவில்லை.
அவா் மாா்க்கெட்டில் கூலி வேலை பாா்ப்பவராக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், அப்பகுதியில் உள்ள தொழிலாளா்களை வரவழைத்து அடையாளம் காணும் முயற்சியில் போலீஸாா் ஈடுபட்டனா். எனினும், உடனடியாக அடையாளம் காண முடியாததால், சடலம் சேலம் அரசு மருத்துவமனைப் பிரேத பரிசோதனைக் கூடத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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