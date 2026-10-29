தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளுக்கு உரிமம் பெற அக். 31 வரை அவகாசம்
சேலம் மாவட்டத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகள் அமைக்க உரிமம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பக் காலஅவகாசம் அக். 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டாசு - பிரதிப் படம்
சேலம் மாவட்டத்தில் தீபாவளியை முன்னிட்டு தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகள் அமைக்க உரிமம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பக் காலஅவகாசம் அக். 31-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா. ரவிக்குமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளுக்கு உரிமம் பெற்று, உரிய நேரத்தில் வியாபாரத்தைத் தொடங்கும் வகையில் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, வெடிபொருள் சட்டம், 1884 மற்றும் வெடிபொருள் விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை முறையாகப் பின்பற்றி, இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், விண்ணப்பிப்பதற்கான காலஅவகாசம் அக். 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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