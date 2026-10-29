சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் போத்தனூா் - பரௌனி சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிப்பு
சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் போத்தனூா் - பரௌனி சிறப்பு ரயில் சேவை நவம்பா் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் போத்தனூா் - பரௌனி சிறப்பு ரயில் சேவை நவம்பா் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பண்டிகைக் காலத்தில் பயணிகளின் கூடுதல் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை வழியாக இயக்கப்படும் போத்தனூா்-பரௌனி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவையை ரயில்வே நிா்வாகம் நீட்டித்துள்ளது.
அதன்படி, போத்தனூா் - பரௌனி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் நவ. 8 ஆம் தேதி முதல் 29 ஆம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் போத்தனூரில் இருந்து காலை 6.15 மணிக்குப் புறப்பட்டு, திருப்பூா், ஈரோடு,சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், கூடூா், நெல்லூா் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்கள் வழியாக செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு பரௌனி சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் பரௌனி - போத்தனூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் நவ. 11 ஆம் தேதி முதல் டிச.2 ஆம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் பரௌனியில் இருந்து காலை 10.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு, பெரம்பூா், காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை 6.30 மணிக்கு போத்தனூா் சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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