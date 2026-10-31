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மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தில் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்!

மேட்டூா் அனல் மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம்

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மேட்டூா் அனல் மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேட்டூா் அனல் மின் நிலையத்தில் இரண்டு பிரிவுகள் செயல்படுகின்றன. முதல் பிரிவில் தலா 210 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 4 அலகுகள் மூலம் 840 மெகாவாட் மின்சாரமும், இரண்டாவது பிரிவில் 600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 1 அலகு மூலம் 600 மெகாவாட் மின்சாரமும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

முழு அளவில் மின் உற்பத்தி நடைபெற்ற நிலையில், முதல் பிரிவின் 2 ஆவது அலகில் பராமரிப்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் 210 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்புப் பணிகளை விரைந்து முடித்து, வரும் 17-ஆம் தேதிக்குள் மீண்டும் மின் உற்பத்தியைத் தொடங்க அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனா்.

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