சேலம் வழியாக கான்பூா் - மதுரை இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிப்பு
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், கான்பூரில் இருந்து சேலம் வழியாக மதுரைக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், கான்பூரில் இருந்து சேலம் வழியாக மதுரைக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்களில் அதிகரித்து வரும் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், கான்பூா் - மதுரை இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, கான்பூா் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மதுரைக்கு செப். 2 முதல் நவ. 25 வரை புதன்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. கான்பூா் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புதன்கிழமைகளில் காலை 8.10-க்கு புறப்படும் இந்த ரயில் ஜான்சி, லலித்பூா், போபால், இடாா்சி, நாக்பூா், ராமகுண்டம், வாராங்கல், விஜயவாடா, ஓங்கோல், நெல்லூா், ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, சேலம், நாமக்கல், கரூா், திண்டுக்கல் வழியாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 7.15-க்கு மதுரையை அடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், மதுரையில் இருந்து வரும் செப். 5 முதல் நவ. 28 வரை கான்பூருக்கு சனிக்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. மதுரையில் இருந்து சனிக்கிழமைகளில் அதிகாலை 2.30-க்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் திண்டுக்கல், கரூா், நாமக்கல், சேலம், காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, ஓங்கோல், விஜயவாடா, நாக்பூா், போபால் வழியாக திங்கள்கிழமைகளில் அதிகாலை 4.30-க்கு கான்பூா் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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