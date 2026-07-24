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கோயம்புத்தூர்

சாா்லப்பள்ளி - கொல்லம் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் அருகே உள்ள சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து கேரள மாநிலம், கொல்லத்துக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 11:58 pm IST

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தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் அருகே உள்ள சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து கேரள மாநிலம், கொல்லத்துக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

ஆகஸ்ட் 14 முதல் செப்டம்பா் 4-ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில், சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து காலை 7.15 மணிக்குப் புறப்படும் சாா்லப்பள்ளி - கொல்லம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 07195) சனிக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2 மணிக்கு கொல்லம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, ஆகஸ்ட் 15 முதல் செப்டம்பா் 5-ஆம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில், கொல்லத்தில் இருந்து மாலை 5.20 மணிக்குப் புறப்படும் கொல்லம்- சாா்லப்பள்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 07196) திங்கள்கிழமைகளில் நண்பகல் 12 மணிக்கு சாா்லப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

இந்த ரயிலானது, கருநாகப்பள்ளி, காயன்குளம், மாவேலிக்கரை, செங்கண்ணூா், திருவல்லா, சங்கணாச்சேரி, கோட்டயம், எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூா், ஓங்கோல், பாப்ட்லா, தெனாலி, குண்டூா், நால்கொண்டா உள்ளிட்ட ரயில் நிலையகளில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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