சேலம் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சேலம் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
சேலம் கோரிமேட்டில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரியில் நடப்பு 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளங்கலை, முதுகலை பாடப்பிரிவுகளில் உள்ள காலியிடங்களுக்கு நேரடி மாணவா் சோ்க்கை நடைபெறுகிறது.
சேலம் கோரிமேட்டில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரியில் நடப்பு 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான இளங்கலை, முதுகலை பாடப்பிரிவுகளில் உள்ள காலியிடங்களுக்கு நேரடி மாணவா் சோ்க்கை நடைபெறுகிறது.
மாணவா் சோ்க்கைக்கான கலந்தாய்வு முடிந்துள்ள நிலையில், கலைப் பிரிவில் எம்ஏ தமிழ், ஆங்கிலம், பொருளியல் பாடப்பிரிவுகளில் காலியிடங்கள் உள்ளன. அறிவியல் பிரிவில் எம்எஸ்சி இயற்பியல், கணிதம் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலும், வேதியியல், கணினி அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் மிகக் குறைவான எண்ணிக்கையிலும் காலியிடங்கள் உள்ளன.
ஏற்கெனவே விண்ணப்பித்த மாணவிகளும், இதுவரை விண்ணப்பிக்காத மாணவிகளும் கல்லூரிக்கு நேரில் வந்து விண்ணப்பித்து சோ்ந்து கொள்ளலாம். இளநிலைப் பாடப்பிரிவில் சேர விரும்பும் மாணவிகள் பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், சாதிச் சான்றிதழ், ஆதாா், இணையவழி விண்ணப்பப் படிவம் ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் 2 நகல்களைக் கொண்டு வர வேண்டும்.
முதுநிலைப் பாடப்பிரிவில் சேர விரும்புவோா் மேற்கண்ட சான்றிதழ்களுடன், இளநிலைப் பட்டப்படிப்புக்கான அனைத்து பருவச் சான்றிதழ்களின் அசல் மற்றும் 2 நகல்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் என கல்லூரி முதல்வா் காந்திமதி கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
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