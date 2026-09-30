The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புபிரதமராக நீடிக்க உரிமை இல்லை: கே.சி. வேணுகோபால்எஸ்.ஐ.ஆரில் நீக்கப்பட்ட 13 கோடி பேரை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்: காங்கிரஸ்தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே செல்கிறது? அன்புமணி கேள்வி!தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வித்யா ராம்ராஜுக்கு ரூ. 75 லட்சம்: முதல்வர் விஜய்யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை: எழும்பூர் நீதிமன்றம்தமிழகத்தில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!

தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா்கள் வேலைநிறுத்தம் ஒத்திவைப்பு

வெற்றி பயணத் திட்ட விரிவாக்கத்தைக் கண்டித்து நடைபெற இருந்த வேலைநிறுத்தத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா்கள் தெரிவித்தனா்.

கோப்புப்படம்.

Published On :

வெற்றி பயணத் திட்ட விரிவாக்கத்தைக் கண்டித்து நடைபெற இருந்த வேலைநிறுத்தத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பதாக தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா்கள் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து சேலத்தில் தனியாா் பேருந்து உரிமையாளா் சங்க செயலாளா் ஏ.ரவீந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

சேலம் மாவட்டத்தில் மாநகா் மற்றும் புகா் பகுதிகளில் 350 தனியாா் பேருந்துகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த பேருந்துகளுக்கு கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் எந்த கட்டண உயா்வும் அமல்படுத்தவில்லை. ரூ. 64-ஆக இருந்த டீசல் விலை தற்போது ரூ. 100-ஆக உயா்ந்தபோதும், நாங்கள் கட்டணத்தை உயா்த்தவில்லை. மகளிா் பயணத் திட்டத்துக்கு அரசு மானியம் வழங்கி வருகிறது. இதனால் அரசு போக்குவரத்துத் துறை நஷ்டத்தில் இயங்கி வருகிறது. நாங்கள் நஷ்டத்தில் பேருந்துகளை இயக்கினாலும், மக்களுக்காக தொடா்ந்து சேவையாற்றி வருகிறோம். இதனால், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பல இன்னல்களுக்குள்ளாகி இருக்கிறோம்.

மகளிா் வெற்றி திட்டப் பயண விரிவாக்கத்தால் தனியாா் பேருந்துகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே, தனியாா் பேருந்துகளிலும் மகளிா் வெற்றி பயணத் திட்ட பயணத்தை அனுமதிக்க வேண்டும். தனியாா் பேருந்துகளுக்கான கட்டண உயா்வை அமல்படுத்த வேண்டும். உதிரி பாகங்கள் மற்றும் டீசல் உயா்வுக்கு ஏற்றாா்போல, கிலோ மீட்டருக்கு ரூ. 1.10 காசு உயா்த்த வேண்டும். போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரின் வேண்டுகோளை ஏற்று போராட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கிறோம் என்றாா்.

பேட்டியின் போது, மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.சுந்தரேசன், மாநில இணைச் செயலாளா் கே.பன்னீா் செல்வம், சேலம் வட்டத் தலைவா் எஸ்.நடராஜன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தனியாா் பேருந்துகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

தனியாா் பேருந்துகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

வெற்றிப் பயணத் திட்டத்திற்கு எதிா்ப்பு: தனியாா் பேருந்துகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

வெற்றிப் பயணத் திட்டத்திற்கு எதிா்ப்பு: தனியாா் பேருந்துகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

தமிழகத்தில் தனியார் பேருந்துகள் வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் தனியார் பேருந்துகள் வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு!

7-ஆவது சுற்றில் இந்தியா வெற்றி

7-ஆவது சுற்றில் இந்தியா வெற்றி

விடியோக்கள்

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை