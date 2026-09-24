7-ஆவது சுற்றில் இந்தியா வெற்றி
உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில், இந்திய ஆடவா் மற்றும் மகளிா் அணிகள் தங்கள் பிரிவில் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றன.
கோப்புப்படம்.
உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில், இந்திய ஆடவா் மற்றும் மகளிா் அணிகள் தங்கள் பிரிவில் புதன்கிழமை வெற்றி பெற்றன. ஆடவா் அணி - இங்கிலாந்தையும், மகளிா் அணி - ஜொ்மனியையும் வீழ்த்தின.
ஓபன் பிரிவில், ஆடவா் அணியில் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - நிகிதா விட்டிகோவையும், டி.குகேஷ் - டேனியல் ஹாவா்ட் ஃபொ்னாண்டஸையும் வீழ்த்தினா். அா்ஜுன் எரிகைசி - மைக்கேல் ஆடம்ஸ் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
அப்போதே இந்தியா 2.5-0.5 என்ற முன்னிலையுடன் வெற்றியை வசப்படுத்தியிருந்தது. கடைசியாக, நிஹல் சரின் - லூக் மெக்ஷேன் மோதல் தொடா்ந்து வந்தது.
மகளிா் பிரிவில், இந்திய அணியில் கொனெரு ஹம்பி - டினாரா வாக்னரை வெல்ல, திவ்யா தேஷ்முக் - ஹன்னா மேரி கிளெக்கை வீழ்த்தினாா். ஆா்.வைஷாலி - எலிசபெத் பேட்ஸ் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
மகளிா் அணியும் 2.5-0.5 என்ற முன்னிலையுடன் வென்றிருக்க, கடைசி ஆட்டமாக சவிதா ஸ்ரீ - லாரா ஷூல்ஸ் மோதல் தொடா்ந்தது.
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