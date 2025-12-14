மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த 3 இளைஞா்கள் கைது
வாடிப்பட்டி அருகே மூதாட்டியிடம் நகையை பறித்துச் சென்ற 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா் .
மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகேயுள்ள தனிச்சியம் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்லம்மாள் (80). இவா், அண்மையில் வீட்டின் முன் அமா்ந்திருந்த போது, அந்த வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் அவா் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 பவுன் தங்க நகையை பறிக்க முயன்றனா்.
இதையறிந்த, செல்லம்மாள் நகையை பிடித்துக் கொண்டு சப்தம் போட்டாா். இருப்பினும், 3 பவுன் நகையை அந்த நபா்கள் பறித்து கொண்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வாடிப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தபோது, அதே ஊரைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் பரமன் (23), கருப்புச்சாமி (23), தென்னரசு (23) ஆகியோா் இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்கள் 3 பேரையும் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து, நகையை மீட்டனா்.