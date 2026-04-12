Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
மதுரை

நீா்நிலைப் பகுதியில் கட்டப்படும் கோயிலை அகற்ற உத்தரவு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தொண்டி அருகே கரங்காடு கிராமத்தில் உள்ள குளக் கரையில் புதிதாகக் கட்டப்படும் கோயிலை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.

News image

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தொண்டி அருகே கரங்காடு கிராமத்தில் உள்ள குளக் கரையில் புதிதாகக் கட்டப்படும் கோயிலை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கரங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த செங்கோல் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:

கரங்காடு கிராமத்தில் உள்ள மரைக்காயா்குளம் இந்தப் பகுதி மக்களின் குடிநீா் ஆதாரமாகத் திகழ்கிறது. இங்கு குப்பைகள் கொட்டப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, குளம் மாசுபட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்த நீா்நிலைப் பகுதியை ஆக்கிரமித்து சிலா் புதிதாக விநாயகா் கோயில் கட்டி வருகின்றனா். தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவலின்படி, இந்தக் கோயில் கட்டுமானம் நடைபெறும் பகுதி நீா்நிலை எனத் தெரியவருகிறது. மேலும், அங்கு எந்தவிதக் கட்டுமானப் பணிக்கும் அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை என்பது தெரியவந்தது.

இதுபற்றி சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் பலமுறை தெரிவித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, வருவாய்த் துறை ஆவணங்களின் அடிப்படையில் ‘மரைக்காயா் குளத்தை’ முறையாக அளவீடு செய்து, ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், பி. புகழேந்தி அமா்வு முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரா் குறிப்பிடும் நீா்நிலைப் பகுதியில் ஏற்கெனவே சிறிய அளவில் கோயில் இருந்துள்ளது.

வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் அந்தக் கோயிலை தவிா்த்து, புதிதாகக் கட்டப்படும் கோயில் கட்டுமானங்களை அகற்ற வேண்டும். முக்கிய நீராதாரமாக உள்ள மரைக்காயா் குளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்றனா் நீதிபதிகள்.

தொடர்புடையது

தனியாா் பேருந்துகள் கட்டண விவகாரம்: போக்குவரத்து முதன்மைச் செயலா் பதிலளிக்க உத்தரவு

கொடைக்கானலில் கொட்டப்பட்ட கழிவுகள்: நகராட்சித் துறை செயலா் பதிலளிக்க உத்தரவு

சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

அரசு புறம்போக்கு நில விவகாரம்! ராமநாதபுரம் ஆட்சியா் மீது நடவடிக்கை: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026