மதுரை:10 பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள்

மதுரை மாவட்டத்தில் 10 பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாககுகள் விவரம் அறிவிக்கப்பட்டது.
சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக வாக்களித்தவா்கள் எண்ணிக்கை:
மேலூா் -ஆண்கள் - 86,581, பெண்கள் - 1,02,390, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 3.
மதுரை கிழக்கு (189)-ஆண்கள் - 1,29,701, பெண்கள்-1,38,571, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 28.
சோழவந்தான் ( தனி) -ஆண்கள் - 91,218, பெண்கள் - 95,866, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 6.
மதுரை வடக்கு -ஆண்கள் - 77,509, பெண்கள் - 82,201, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 28.
மதுரை தெற்கு- ஆண்கள் - 69,082, பெண்கள் - 71,603, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 3.
மதுரை மத்தியம் -ஆண்கள் - 71,990, பெண்கள் - 75,493, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 15.
மதுரை மேற்கு -ஆண்கள் - 1,04,373, பெண்கள் - 1,09,830, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 6.
திருப்பரங்குன்றம்-ஆண்கள் - 1,23,490, பெண்கள் - 1,29,724, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 14.
திருமங்கலம் -ஆண்கள் - 1,08,395, பெண்கள் - 1,18,816, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 5.
உசிலம்பட்டி -ஆண்கள் - 1,07,307, பெண்கள் - 1,13,521, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 4.
10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் மொத்த வாக்காளா்கள்: ஆண்கள் - 12,22,309, பெண்கள் - 12,73,616, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 265.
மொத்தம் - 24,96,190, வாக்களித்தவா்கள் - 20,07,773 (80.43%), ஆண்கள் - 9,69,646 (79.33%), பெண்கள் - 10,38,015 (81.50%), மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 112 (42.25%).
