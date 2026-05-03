மதுரை:10 பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள்

Updated On :2 மே 2026, 11:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டத்தில் 10 பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாககுகள் விவரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக வாக்களித்தவா்கள் எண்ணிக்கை:

மேலூா் -ஆண்கள் - 86,581, பெண்கள் - 1,02,390, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 3.

மதுரை கிழக்கு (189)-ஆண்கள் - 1,29,701, பெண்கள்-1,38,571, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 28.

சோழவந்தான் ( தனி) -ஆண்கள் - 91,218, பெண்கள் - 95,866, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 6.

மதுரை வடக்கு -ஆண்கள் - 77,509, பெண்கள் - 82,201, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 28.

மதுரை தெற்கு- ஆண்கள் - 69,082, பெண்கள் - 71,603, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 3.

மதுரை மத்தியம் -ஆண்கள் - 71,990, பெண்கள் - 75,493, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 15.

மதுரை மேற்கு -ஆண்கள் - 1,04,373, பெண்கள் - 1,09,830, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 6.

திருப்பரங்குன்றம்-ஆண்கள் - 1,23,490, பெண்கள் - 1,29,724, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 14.

திருமங்கலம் -ஆண்கள் - 1,08,395, பெண்கள் - 1,18,816, மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 5.

உசிலம்பட்டி -ஆண்கள் - 1,07,307, பெண்கள் - 1,13,521, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 4.

10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் மொத்த வாக்காளா்கள்: ஆண்கள் - 12,22,309, பெண்கள் - 12,73,616, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 265.

மொத்தம் - 24,96,190, வாக்களித்தவா்கள் - 20,07,773 (80.43%), ஆண்கள் - 9,69,646 (79.33%), பெண்கள் - 10,38,015 (81.50%), மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 112 (42.25%).

தமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்பு

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
