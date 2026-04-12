ராணிப்பேட்டை மாவட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியல்!

தோ்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நிலையில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் அரக்கோணம்(தனி) தொகுதி மாவட்டத்தில் குறைந்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை கொண்ட தொகுதியாகவும், சோளிங்கா் தொகுதி அதிக வாக்காளா் எண்ணிக்கை கொண்ட தொகுதியாகவும் உள்ளன.
அரக்கோணம்(தனி) தொகுதி : வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் 2026 மேற்கொள்ளப்பட்ட பின் 23.02.2026ந்தேதி இத்தொகுதியில் வாக்காளா் எண்ணிக்கை 199165, ஆண்கள் - 96982, பெண்கள் - 102157, மூன்றாம் பாலினம் - 26 ஆக இருந்தது. தற்போது 6.04. 2026 வாக்காளா் எண்ணிக்கை 200773, ஆண்கள் - 97690, பெண்கள் - 103057, மூன்றாம் பாலினம் - 26 ஆக மாறியுள்ளது. இதில் ஆண்கள் எண்ணிக்கை 708, பெண்கள் எண்ணிக்கை 900ஆகவும் மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை 1608 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
சோளிங்கா் தொகுதி : இத்தொகுதியில் 23.02.2026 பட்டியலின் படி வாக்காளா் எண்ணிக்கை 256118, ஆண்கள் 126034, பெண்கள் - 130072, மூன்றாம் பாலினத்தனா் - 12 ஆகவும் இருந்த நிலையில் தற்போது ஏப்ரல் 6ந்தேதி வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலின்படி மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை -257522, ஆண்கள் - 126667, பெண்கள் - 130843, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 12 ஆக மாறியுள்ளது. இதில் ஆண்கள் எண்ணிக்கை 633ம் , பெண்கள் எண்ணிக்கை 771ம் அதிகரித்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டைதொகுதி - இத்தொகுதியில் 23.02.2026 பட்டியலின் படி வாக்காளா் எண்ணிக்கை 245853, ஆண்கள் - 119090, பெண்கள் - 126719, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 44 ஆகவும் இருந்த நிலையில் தற்போது ஏப்ரல் 6ந்தேதி வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலின்படி மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை 248244, ஆண்கள் - 120173, பெண்கள் 128026, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 45 ஆக மாறியுள்ளது. இதில் ஆண்கள் - 1063ம், பெண்கள் - 1307, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 1 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
ஆற்காடு தொகுதி - இத்தொகுதியில் 23.02.2026 பட்டியலின்படி வாக்காளா் எண்ணிக்கை 243565, ஆண்கள் - 119107, பெண்கள் - 124429, மூன்றாம் பாலினத்தவா் - 29 ஆக இருந்த நிலையில் தற்போது ஏப்ரல் 6ந்தேதி வெளியிடப்பட்ட பட்டியலின் படி மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை 245319, ஆண்கள் - 119900, பெண்கள் - 125391, மூன்ராம் பாலினத்தவா் - 28 ஆக மாறியுள்ளது. இதில் ஆண்கள் - 793, பெண்கள் - 962, என அதிகரித்த நிலையில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் வாக்கு எண்ணிக்கை 1 குறைந்துள்ளது.
இதில் மாவட்டத்தின் வாக்காளா் எண்ணிக்கை குறைந்த தொகுதியாக அரக்கோணம் தொகுதியில் 200773-ம், வாக்காளா் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள தொகுதியாக சோளிங்கா் 257522 உள்ளது.
