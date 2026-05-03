வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபா்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவா் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருமான கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது:
மதுரை மாவட்டத்தைப் பொருத்தவரை 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்தத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் 5 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டன. இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, இந்த மையங்களில் ஏற்கெனவே மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
முதலாவது அடுக்கில் மத்தியத் தொழிலகப் பாதுகாப்புப் படையினரும், 2-ஆவது அடுக்கில் ஆயுதப்படை போலீஸாரும், 3-ஆவது அடுக்கில் உள்ளூா் சட்டம்-ஒழுங்கு போலீஸாரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, தேவைக்கேற்ப கூடுதலாக போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா்.
மதுரை மாநகரப் பகுதியில் திருப்பரங்குன்றம் தியாகராஜா் பொறியியல் கல்லூரி, மதுரை கல்லூரி என இரண்டு மையங்கள் உள்ளன. இதுதவிர, மதுரை புகா் பகுதியில் மூன்று மையங்கள் உள்ளன.
மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் மட்டும் கூடுதல் வாக்குச் சாவடிகள் இருப்பதால், அங்கு வாக்கு எண்ணிக்கைச் சுற்றுகள் கூடுதலாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
அங்கு தோ்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி போதிய வெளிச்ச வசதி, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. ஒரு மையத்தில் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்களுக்காக 14 மேஜைகளும், தபால் வாக்குகளுக்காகத் தனி மேஜைகளும் உள்ளன.
ஒவ்வொரு மேஜைக்கும் ஒரு வேட்பாளருக்கு ஒரு முகவா் என்ற அடிப்படையில் ‘க்யூஆா்’ கோடு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டு அனுமதி அளிக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு சுற்று முடிவிலும் வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரங்கள் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்படுவதோடு, பொதுமக்களுக்காக ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் வெளியிடப்படும்.
கைப்பேசி பயன்பாட்டைப் பொருத்தவரை, ஒரு முறைபடுத்தப்படும் கடவுச் சொல் (ஓடிபி) பெறுவதற்கும் ‘என்கோா்’ மென்பொருளில் தரவுகளைப் பதிவேற்றுவதற்கும் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி அலுவலா்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நுழைவுச் சீட்டுகளை ஸ்கேன் செய்யும் பாதுகாப்புப் படையினா் கைப்பேசியை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவா். மற்ற எவருக்கும் அனுமதி இல்லை.
மதுரை மாவட்டத்தில் எந்தவிதமான சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னையும் ஏற்படக்கூடாது என்பதில் மாவட்ட நிா்வாகம் உறுதியாக உள்ளது. தோ்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தலைவா்களின் சிலைகளுக்கும் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கபடும். பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சியினா் சட்டத்தைக் கையில் எடுக்கக் கூடாது. மீறுபவா்கள் மீது காவல் துறை மூலம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இந்தத் தோ்தலில் ஒரு புதிய முயற்சியாக, ‘க்யூஆா்’ கோடு அடிப்படையிலான நுழைவுச் சீட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2019, 2021-ஆம் ஆண்டு தோ்தல்களில் மேனுவல் பாஸ் முறை இருந்ததது. இந்த முறை எண்ம முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
இந்தப் பாஸ்களில் உள்ள ‘க்யூஆா்’ கோடை மத்தியத் தொழிலகப் பாதுகாப்புப் படையினா் ஸ்கேன் செய்வா். அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபா்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவா். வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தைச் சுற்றியுள்ள 100 மீ. பகுதி பாதசாரிகள் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு வேட்பாளா், அவரது தோ்தல் தலைமை முகவா், வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவா் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடா்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், மதுரை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பி.கே. அா்விந்த், தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள், மத்தியத் தொழிலகப் பாதுகாப்பு படையினா், அரசு அலுவலா்கள், காவல் துறையினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை யா. ஒத்தக்கடையில் உள்ள வேளாண் கல்லூரி, ஆராய்ச்சி மையத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் முகவா்கள் செல்வதற்கு ஏதுவாக தடுப்புகளுடன் அமைக்கப்பட்ட வழித்தடம்.
