மதுரை கிழக்கு: தவெக வெற்றி

மதுரை கிழக்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.காா்த்திகேயன், வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சரும், திமுக வேட்பாளருமான பி. மூா்த்தியைவிட 16,547 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
மதுரை கிழக்குத் தொகுதியில் கடந்த மாதம் 23-ஆம் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் பி.மூா்த்தி, அதிமுக சாா்பில் கே.மகேந்திரன், தவெக சாா்பில் எஸ்.காா்த்திகேயன், நாதக சாா்பில் கி.செல்வம், புதிய தமிழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சாா்பிலும், 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் போட்டியிட்டனா்.
இந்த நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை யா.ஒத்தக்கடை வேளாண் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை (மே 4) நடைபெற்றது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதைத்தொடா்ந்து, வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியது.
ஆரம்ப சுற்றுகளில் திமுக வேட்பாளா் பி.மூா்த்தி முன்னிலை வகித்து வந்தாா். பின்னா், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.காா்த்திகேயன், பி.மூா்த்தியை பின்னுக்குத் தள்ளி முன்னிலை வகிக்கத் தொடங்கினாா். 29 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.காா்த்திகேயன், அமைச்சா் பி.மூா்த்தியைவிட 16,547 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
மதுரை கிழக்குத் தொகுதியில் முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
மதுரை கிழக்குத் தொகுதியில் மொத்தம் 3,30,993 வாக்காளா்கள் இருந்த நிலையில், பேரவைத் தோ்தலில் 2,73,625 வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் தவெக வேட்பாளா் எஸ்.காா்த்திகேயன் - 1,18,777, திமுக வேட்பாளா் பி.மூா்த்தி - 1,02,230, அதிமுக வேட்பாளா் கே.மகேந்திரன் -31,016, நாதக வேட்பாளா் கி.செல்வம் - 13,629 வாக்குகள் பெற்றனா். மேலும், நோட்டாவுக்கு 1,177 வாக்குகள் பதிவானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
