ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியா் சங்கம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் துணைத் தலைவா் கே.விலங்கு தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.எம்.ஜெயசீலன் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா். தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் எஸ்.சுப்பிரமணியன் கோரிக்கைகளை வாசித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது ஓய்வூதியா் மீதான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும், துறைரீதியான விசாரணைகளை தாமதமின்றி முடிக்க வேண்டும், ஓய்வு பெறும் நாளில் தற்காலிகப் பணிநீக்கம் போன்ற நடைமுறைகளைக் கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.