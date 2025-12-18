பழனி தைப்பூசத் திருவிழா: 892 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா
பழனி தைப்பூசத் திருவிழாவையொட்டி, 892 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் தைப்பூசத் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் செ.சரவணன் தலைமை வகித்தாா். அப்போது அவா் தெரிவித்ததாவது:
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் தைப்பூசத் திருவிழா ஜனவரி 26-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, பிப்.4-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து பழனிக்கு வரும் பக்தா்களின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க தென்னக ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. பாதயாத்திரையாக வரும் பக்தா்களின் வசதிக்காக நடைபாதைகளை அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் புதா்கள், குப்பைகள், கற்கள் முழுமையாக அகற்றி சுகாதாரமாக பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்தப் பணிகளை தைப்பூசத் திருவிழா முடியும் வரை ஒருங்கிணைக்கவும், கண்காணிக்கவும் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் நிலையில் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டது.
‘பசுமை பழனி‘ என்ற நோக்கத்துடன் பழனி நகருக்குள் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருள்கள் கொண்டு வருவதை தவிா்க்கும் வகையில், 8 இடங்களில் நெகிழி சேகரிப்பு மையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. மேலும், பழனி நகரில் நெகிழிப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வதற்குத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
தோ் உலா வரும் பெரியநாயகியம்மன் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள 4 கிரி வீதிகளை பழனி நகராட்சி சாா்பில் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும், சாலைகளை ஆக்கிரமித்து உள்ள தற்காலிகக் கடைகள் அகற்றப்படவுள்ளன. மலைக் கோயில், யானைப் பாதை, படிப்பாதை, முடிமண்டபங்கள், தங்கும் விடுதிகள், கிரிவீதி உள்ளிட்ட இடங்களில் 892 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அ.பிரதீப், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.ஜெயபாரதி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கீா்த்தனா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பெ.திலகவதி, பழனி கோயில் செயல் அலுவலா் செ.மாரிமுத்து உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.