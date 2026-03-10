Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
சென்னை

சென்னை: 4,097 வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

சென்னையில் 4,097 வாக்குச்சாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவின்போது வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணிக்க நடவடிக்கை

News image
வெப் கேமரா
Updated On :10 மார்ச் 2026, 2:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை: சென்னையில் 4,097 வாக்குச்சாவடிகளிலும் வாக்குப்பதிவின்போது வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

சென்னையில் 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. தற்போது தோ்தலுக்கான பணிகள் தற்போது தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

திருத்தப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலில் 28.30 லட்சம் போ் வாக்காளா்களாக இடம் பெற்ற நிலையில், அவா்கள் வாக்களிப்பதற்காக மொத்தம் 4,097 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தோ்தல்களுக்கான பணிகளை சென்னை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான ஜெ.குமரகுருபரன் உத்தரவின் பேரில் கூடுதல் தோ்தல் அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் மேற்கொண்டு வருகின்றனா். தற்போது முதல்முறையாக அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் வெப் கேமரா மூலம் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

கடந்த ஆண்டைவிட மாநகராட்சி வருவாய் ரூ. 52 கோடி அதிகரிப்பு!

கடந்த ஆண்டைவிட மாநகராட்சி வருவாய் ரூ. 52 கோடி அதிகரிப்பு!

மெரீனா: நீலக்கொடி அங்கீகாரம்

மெரீனா: நீலக்கொடி அங்கீகாரம்

ஆடுகளைத் தாக்கும் மா்ம விலங்கு: சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

ஆடுகளைத் தாக்கும் மா்ம விலங்கு: சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

கவின் கொலை வழக்கு: கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் உயா்நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்பு

கவின் கொலை வழக்கு: கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் உயா்நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்பு

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு