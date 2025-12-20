கொடைரோடு ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
கொடைரோடு ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நிலக்கோட்டையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு புதிய நிா்வாகிகள் அறிமுகக் கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
நிலக்கோட்டையில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு புதிதாக தோ்வு செய்யப்பட்ட அந்த பேரமைப்பின் நிலக்கோட்டை வட்டார கௌரவத் தலைவா் ரமேஷ்பாபு தலைமை வகித்தாா்.
நிலக்கோட்டை வட்டார கௌரவ செயலா் கணேசன் முன்னிலை வைகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநிலத் தலைவா் ஏ.எம். விக்ரமராஜா கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
கூட்டத்தில், கொடைரோடு ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தற்போது செயல்பட்டு வரும் நிலக்கோட்டை பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்தை புதிய கட்டடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யக் கூடாது. நிலக்கோட்டையிலிருந்து சென்னை, கோயம்புத்தூா், சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நேரடியாக பேருந்துகளை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அணைப்பட்டி வீர ஆஞ்சநேயா் கோயிலை சுற்றுலா தலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் நிலக்கோட்டை வட்டார கௌரவ பொருளாளராக சந்திரசேகா், கௌரவ ஆலோசகராக கணேசன், சரவணக்குமாா், தலைவராக முருகன், செயலராக சுப்பிரமணி, பொருளாளராக முருகன், இணைச் செயலா்களாக பாரதிமுருகன், காா்த்திகேயன், இணைத் தலைவராக குணசேகர பாண்டியன், இணை பொருளாளராக ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் ஒரு மனதாக தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
முன்னதாக நிலக்கோட்டை கடைவீதியில் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு பெயா் பலகை திறப்பு விழாவும், கொடி ஏற்றும் நிகழ்வும், தொடா்ந்து ஊா்வலமும் நடைபெற்றன. இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாவட்டத் தலைவா் நடராஜன், செயலா் அழகு, பொருளாளா் சந்தானம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.