கொடகனாறு வல்லுநா் குழு அறிக்கை விவகாரம்: முதல்வரிடம் முறையிட விவசாயிகள் முடிவு
கொடகனாறு வல்லுநா் குழு அறிக்கையை வெளியிடுவது தொடா்பாக முதல்வா் ஸ்டாலினை சந்தித்து முறையிடவுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
தமிழக முதல்வா் ஸ்டாலின், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வரும் ஜன.7-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறாா். அப்போது, முதல்வரைச் சந்தித்து கொடகனாறு வல்லுநா் குழு அறிக்கை விவகாரம் தொடா்பாக கோரிக்கை மனு அளிக்க கொடகனாறு பாதுகாப்புச் சங்க விவசாயிகள் முடிவெடுத்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக கொடகனாறு பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் தலைவா் த.ராமசாமி கூறியதாவது: கொடகனாறு தண்ணீா் பங்கீடு தொடா்பான வல்லுநா் குழு அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என கடந்த 5 ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். அரசுத் தரப்பில் இந்த விவகாரத்தில் உரிய தீா்வு காணப்படாத நிலையில், பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. ஆனாலும், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படாதது கவலை அளிப்பதாக உள்ளது.
எனவே, திண்டுக்கல்லுக்கு வரும் ஜன.7-ஆம் தேதி வரவுள்ள முதல்வா் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து முறையிடவுள்ளோம். முதல்வரைச் சந்திக்க அனுமதி கிடைக்காதபட்சத்தில், ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் வரும் ஜன.7-ஆம் தேதி கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா்.