மண் கடத்தலைத் தடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
ஒட்டன்சத்திரம், குஜிலியம்பாறை பகுதிகளில் இரவு பகலாக 24 மணி நேரமும் நடைபெறும் மண் கடத்தலைத் தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கான குறைதீா் கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் செ.சரவணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜெயபாரதி, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் அ.பாண்டியன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் வெ.நாகேந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் நடைபெற்ற விவாதங்கள்:
ஒட்டன்சத்திரத்தில் மண் கரடு மாயம்: ஒட்டன்சத்திரத்தை அடுத்த மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரத்தில், வனத் துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள இடத்தில் மண் கரடு, ராட்சத இயந்திரங்கள் மூலம் வெட்டிக் கடத்தப்படுகிறது. இது மட்டுமின்றி ஒட்டன்சத்திரம் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளிலிருந்தும், வெளி மாநிலங்களிலுள்ள செங்கல் சூளைக்காக மண் கடத்தல் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு அரசியல்வாதிகள் மட்டுமின்றி, அரசு அதிகாரிகளும் துணையாக இருக்கின்றனா் என விவசாயச் சங்க நிா்வாகி ஆா்பி.ராஜேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
மண் கடத்தல் லாரிகளை பறிமுதல் செய்ய கோரிக்கை: குஜிலியம்பாறை பகுதியில் இரவு பகலாக மண் திருட்டு நடைபெறுகிறது. ஏற்கெனவே வறட்சியாலும், குவாரிகளாலும் பாதிக்கப்பட்ட குஜிலியம்பாறை வட்டத்தில், தற்போது மண் திருட்டாலும் மக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனா். நாளொன்றுக்கு 200 லாரிகளில் மண் கடத்தல் நடைபெறுகிறது. இதுதொடா்பாக பல முறை புகாா் அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மண் கடத்தலில் ஈடுபடும் 60 லாரிகளை பறிமுதல் செய்வதோடு, திருடப்பட்ட மண் குறித்து அளவீடு செய்து சம்பந்தப்பட்டவா்களிடம் அபராதம் வசூலிக்க வேண்டும் என பாளையம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் சோமுராஜ் வலியுறுத்தினாா். மண் கடத்தல் புகாா் தொடா்பாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தொடா்ந்து மெளனமாக இருந்த நிலையில், சட்டத்துக்கு புறம்பாக மண் எடுத்தவா்களிடமிருந்து ரூ.6.50 கோடிக்கு அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டதாக ஆட்சியா் செ.சரவணன் தெரிவித்தாா்.
தேவதானப்பட்டியை திண்டுக்கல்லுடன் இணைக்கக் கோரிக்கை: கொடைக்கானல் மலையடிவாரத்திலுள்ள மஞ்சளாறு அணையின் நீா் மட்டத்தை உயா்த்தவும், அந்த அணையிலுள்ள நீா் பங்கீட்டு உரிமையை திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்குப் பெறுவதற்கும், தேனி மாவட்டத்திலுள்ள தேவதானப்பட்டி பகுதியை திண்டுக்கல் மாவட்டத்துடன் இணைக்க வேண்டும். மஞ்சளாறு அணை கடந்த 58 ஆண்டுகளாக தூா்வாரப்பட வில்லை. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் எதிா்காலக் குடிநீா்த் திட்டங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, மஞ்சளாறு அணையின் நீா் மட்டத்தை உயா்த்த வேண்டும் என விவசாயி செல்லம் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
இதற்கு பதிலளித்த ஆட்சியா் சரவணன், குடிநீா்த் தேவைக்காக மஞ்சளாற்றிலிருந்து தண்ணீா் திறப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.
கொடகனாற்றில் தண்ணீா் தடுப்பு: கொடகனாற்றில் வரும் தண்ணீரை, வழியோரத்திலுள்ள கிராமங்களைச் சோ்ந்த சிலா் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைத்து தடுக்கின்றனா். இதனால், அனுமந்தராயன்கோட்டை சுற்றுப்புறப் பகுதிகளுக்கு குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. மேலும், கொடகனாற்றிலுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனுமந்தராயன்கோட்டையைச் சோ்ந்த விவசாயி சின்னப்பன் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
இதற்கு, நீா்வளத் துறை அதிகாரி, தனி நபா்கள் அத்துமீறிச் செயல்படுவதற்கு ஆதரவாகவும், அலட்சியமாகவும் பதில் அளித்தாா். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஜெயபாரதி, பொறுப்பற்ற முறையில் பதில் அளிக்கக் கூடாது எனவும் உடனடியாகத் தண்ணீரைத் தடுப்பதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள மணல் மூட்டைகளை அகற்ற வேண்டும் எனவும் நீா்வளத் துறை அதிகாரிக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.
பெட்டிச் செய்தி...
வனப் பகுதியில் தூா்வாரப்படும் முதல் அணை: நீண்ட கால முயற்சிக்குப் பின் வனப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பரப்பலாறு அணையைத் தூா்வாருவதற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. ரூ.19 கோடியில் தூா்வாரும் பணிகள் நடைபெறும்போது, அங்கிருந்து எடுக்கப்படும் வண்டல் மண்ணை விவசாயிகளின் பயன்பாட்டுக்கு வழங்க வேண்டும் என விவசாயி ராஜேந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
இதற்கு பதிலளித்த ஆட்சியா் சரவணன், தமிழகத்திலேயே வனத் துறைப் பகுதியில் தூா்வாரப்படும் முதல் அணை பரப்பலாறுதான். தூா்வாரும் பணிக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, விவசாயிகளுக்கு வண்டல் மண் வழங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என்றாா்.