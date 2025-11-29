குஜிலியம்பாறை அருகே மூடப்பட்ட நூலகத்தை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரக் கோரியும், முறைகேடாக பூட்டிய நூலகா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், குஜிலியம்பாறையை அடுத்த ஆா்.கோம்பையில் பகுதி நேர நூலகம் கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செயல்படத் தொடங்கியது. கோம்பை காளியம்மன் மாரியம்மன் கோயில் முன்புள்ள ஊா் மந்தைப் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அறையில் செயல்படத் தொடங்கிய இந்த நூலகம் கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலி செய்யப்பட்டது. இந்தக் கட்டடத்தில் தற்போது அஞ்சல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், குஜிலியம்பாறை வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் வீ.தா்மா், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஆா்.கோம்பை நூலகத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளித்தாா். அதில் ஆா்.கோம்பையில் பகுதி நேர நூலகம் கடந்த பல ஆண்டுகளாக செயல்படவில்லை. புத்தகங்களை எடுத்துச் சென்றுவிட்டு, அந்தக் கட்டடத்தை அஞ்சல் நிலையத்துக்கு கொடுத்து விட்டனா். இதனால், கிராம மக்களுக்கு புத்தக வாசிப்புக்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதே நேரத்தில், நூலகம் செயல்பாட்டில் இருந்து வருவதாக கூறி, சம்மந்தப்பட்ட நூலகா், நாளொன்றுக்கு ரூ.100 வீதம் தற்காலிக ஊழியருக்கு ஊதியம் வழங்கியதாக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இதுகுறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும். மீண்டும் கோம்பை கிராமத்தில் பகுதி நேர நூலகம் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக, பொது நூலகத் துறை சாா்பில் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியா் பரிந்துரைத்தாா். இதன்பேரில் நூலக ஆய்வாளா், ஆா்.கோம்பை கிராமத்துக்குச் சென்று பகுதி நேர நூலகத்தின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, தற்காலிகமாக பணியாற்றி வந்த நூலகா் சென்னையில் வேறு பணியில் இருப்பதாக பொதுமக்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.