திண்டுக்கல் தொகுதியில் 20 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, நாதக, தவெக வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 20 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
திண்டுக்கல் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு 31 போ் மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், வேட்பு மனு பரிசீலனையின்போது 6 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு, 29 மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. 5 போ் வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெற்றனா். இதையடுத்து, மொத்தம் 20 போ் போட்டியில் உள்ளனா்.
வேட்பாளா்கள், சின்னம் விவரம்:
சி.சீனிவாசன் (அதிமுக) - இரட்டை இலை, பெ.செந்தில்குமாா் (திமுக) - உதயசூரியன், எஸ்.முத்தரசி (நாதக) - ஏா் கலப்பையுடன் கூடிய விவசாயி, எஸ்.கோபிகிருஷ்ணபிள்ளை (ராஷ்ட்ரிய சமாஜ் தளம்) - மோதிரம், பி.ஷேக் பரீத் (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) - கேமரா, ஜி.நசீா் ராஜா (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) - விசில், எம்.பிரதீப் (புதிய தமிழகம்) - எரிவாயு உருளை, பி.ராமுத்தேவா் (அஇபுமமுக) - தென்னந்தோப்பு, எம்.அனீஸ்பாபு (சுயே) - வைரம், ஜ.ஆரோக்கியதாஸ் (சுயே) - பலூன், ஆா்.உமா் அலி (சுயே) - கணினி, டி.கணேஷ் பெருமாள் (சுயே) - பேட்ஸ்மேன், ஆா்.காா்மேகம் (சுயே) - மடிக்கணினி, எம்.சரண்யா (சுயே) - ட்ரக், பி.சீனிவாசன் (சுயே) - பேட்டரி டாா்ச், எம்.செல்வதயாநிதி (சுயே) - சாக்ஸ், என்.நாகராஜன் (சுயே) - ரோடு ரோலா், எஸ்.பாபு (சுயே) - பென்சில் பாக்ஸ், எம்.முனியப்பன் (சுயே) - பெல்ட், ஜி.ராஜேந்திரன் (சுயே) - பேட்.
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு