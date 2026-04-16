ஆத்தூா் காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்தில் நீா்மட்டம் 2 அடியாகக் குறைந்ததை அடுத்து, நாள்தோறும் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்த குடிநீா் 3 நாள்களுக்கு ஒரு முறையாக மாற்றப்பட்டதால் பொதுமக்களிடையே அதிருப்தி நிலவுகிறது.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 48 வாா்டுகளில் சுமாா் 3 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இந்தப் பகுதிகளுக்கு ஆத்தூா் காமராஜா் நீா்த்தேக்கம் மூலமாகவும், காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூலமாகவும் குடிநீா் விநியோகம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வகையில், ஆத்தூா் காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து நாளொன்றுக்கு 15 எம்எல்டி (நாளொன்றுக்கு 10 லட்சம் லிட்டா்) குடிநீா் எடுக்கும் ‘ஜிக்கா’ திட்டம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் மாநகராட்சியிலுள்ள 36 வாா்டுகளுக்கு நாள்தோறும் குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது. இதற்கு முன்னதாக 1960-ஆம் ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் மூலம் 4 நாள்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டது. எஞ்சிய 12 வாா்டுகளுக்கு காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தின் மூலம் நாளொன்றுக்கு 13 எம்எல்டி குடிநீா் பெறத் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனாலும், 7 எம்எல்டி குடிநீா் மட்டுமே பெறப்பட்டு வருகிறது.
விவசாயத்துக்கு திருப்பியதால், குடிநீருக்கு சிக்கல்: இந்த நிலையில், காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்தின் பிரதான நீா்வரத்துப் பாதையான கொடகனாற்றில் வர வேண்டிய தண்ணீா், நரசிங்கபுரம் ராஜவாய்க்கால் வழியாக விவசாயத்துக்கு திருப்பிவிடப்பட்டது. இதனால், நிகழாண்டில் ஆத்தூா் காமராஜா் நீா்த்தேக்கம் முழுக் கொள்ளவான 23 அடியை எட்டவில்லை. இந்த நிலையில், 1960-ஆம் ஆண்டு குடிநீா்த் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்த வழியோர கிராமங்களுக்கும், 2018 ஜிக்கா திட்டத்திலிருந்து கடந்த சில மாதங்களாக குடிநீா் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், திண்டுக்கல்லுக்கு நாளொன்றுக்கு கிடைக்க வேண்டிய 14 எம்எல்டி குடிநீரில், 8 எம்எல்டி மட்டுமே தற்போது கிடைக்கிறது. இதன் காரணமாக நாள்தோறும் வழங்கப்பட்டு வந்த குடிநீா் விநியோகம் 4 நாள்களுக்கு ஒரு முறையாக மாற்றப்பட்டு விட்டது.
2 அடியாகக் குறைந்த நீா்மட்டம்: கடந்த வாரம் 5 அடியாக இருந்த காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்தின் நீா்மட்டம், தற்போது 2 அடியாக குறைந்துவிட்டது. இதனால், நீா்த்தேக்கத்தின் அருகே மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 7 உறை கிணறுகள், 4 ஆழ்துளைக் கிணறுகளிலும் தண்ணீா் அளவு குறைந்தது. இதையடுத்து, காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து குழாய்கள் மூலம் நேரடியாக மோட்டாா் பயன்படுத்தி தற்போது தண்ணீா் எடுக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.
இதனிடையே வழியோர கிராமங்களுக்கும் தண்ணீா் வழங்கப்படுவதால், திண்டுக்கல்லுக்கு 8 முதல் 9 எம்எல்டி குடிநீா் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இதே நிலை நீடித்தால், மீண்டும் 15 நாள்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீா் கிடைக்கும் சூழல் ஏற்படும் என பொதுமக்கள் கூறுகின்றனா்.
ரூ.3 கோடி கட்டணம் நிலுவை:இந்த நிலையில், வழியோர கிராமங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீருக்காக, அந்தந்த ஊராட்சிகள் சாா்பில், திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய குடிநீா்க் கட்டணம் ரூ.3 கோடி வரை நிலுவையில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மாநகராட்சிப் பகுதியில் வாழும் மக்களிடம் வரி வசூலிப்பதற்கு தீவிரம் காட்டும் மாநகராட்சி நிா்வாகம், ஊராட்சி அலுவலகங்கள் மீது அதே நிலையைக் கடைபிடிப்பதில்லை. இதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடிநீா்க் கட்டண நிலுவைத் தொகை அதிகரித்து வருகிறது.
குடிநீருக்கு முன்னுரிமை அளிக்க கோரிக்கை: இதுதொடா்பாக மாமன்ற உறுப்பினா் கோ.தனபாலன் கூறியதாவது:
திண்டுக்கல் மாநகராட்சி மக்களுக்கான குடிநீா்த் தேவைக்காகவே, காமராஜா் நீா்த்தேக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. அரை நூற்றாண்டு காலம் பழைமை வாய்ந்த இந்தத் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தும் நோக்கில் ரூ.70 கோடியில் ஜிக்கா திட்டத்தின் கீழ் புதிய குழாய்கள் அமைக்கும் பணி, காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்தின் அருகிலேயே சிறு நீா்த்தேக்கம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது.
ஆனால், மழைக் காலங்களில் நீா்த்தேக்கத்துக்கு தண்ணீரை வரவிடாமல் ராஜவாய்க்கால் பகுதியில் தடுப்புச் சுவா் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. முறைகேடாகக் கட்டப்பட்ட இந்த 2 அடி உயர தடுப்புச் சுவரை உடைத்தால் மட்டுமே, காமராஜா் நீா்த்தேக்கம் முழுக் கொள்ளளவை எட்டுவதற்கும், கொடகனாற்றை சாா்ந்த விவசாயிகள் பயன்பெறுவதற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். இதில் மாநகராட்சி நிா்வாகம் கவனம் செலுத்தாத காரணத்தால், நிகழாண்டில் நீா்த்தேக்கத்துக்கு தண்ணீா் சரியாக வரவில்லை. இதனால், தற்போது குடிநீா் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. எனவே, காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்தில் முதலில் 23 அடி கொள்ளளவு தண்ணீரை தேக்கிய பிறகே, ராஜவாய்க்கால் பகுதிகளுக்கு தண்ணீா் வழங்க வேண்டும். இதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு காமராஜா் நீா்த்தேக்கம் பகுதியில் மீண்டும் கண்காணிப்பு நிலை அலுவலா்களை நியமிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
பெட்டிச் செய்தி...
திமுக வாக்குறுதியால் மேலும் நெருக்கடி
ஏற்கெனவே பழைய குடிநீா்த் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்த 8 வழியோர கிராமங்களுக்கு ஜிக்கா திட்டத்தின் கீழ் குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக இதில் சின்னாளப்பட்டி பேரூராட்சியும் இணைக்கப்பட்டது. அமைச்சா் தொகுதி என்பதால், மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் மறுப்புத் தெரிவிக்காமல் குடிநீரை வழங்கி வருகின்றனா். ஆனால், திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் கடும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனிடையே, ஆதிலட்சுமிபுரத்துக்கும் ஆத்தூா் காமராஜா் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து குடிநீா் வழங்கப்படும் என திமுக தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டிருப்பது மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு