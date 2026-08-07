ஆடிக் கிருத்திகை: பழனி மலைக் கோயிலில் பக்தா்கள் திரண்டனா்

பழனி மலைக் கோயிலில் வியாழக்கிழமை ஆடிக் கிருத்திகையையொட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
ஆடி மாதத்தில் வரும் காா்த்திகை தினம் சிறப்பானதாகும். இந்த நாளில் முருகன் கோயிலுக்கு பக்தா்கள் மலா்க் காவடி எடுத்து வந்து வழிபடுகின்றனா். இந்த நிலையில், ஆடிக் கிருத்திகையையொட்டி பழனி மலைக் கோயிலில் அதிகாலை 4 மணிக்கே சந்நிதி திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. மலைக் கோயிலில் பொது தரிசனம், சிறப்பு தரிசனம் உள்ளிட்ட அனைத்து தரிசன வழிகளிலும் பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். இங்கு இயக்கப்படும் ரோப்காா் சேவை, ஆண்டு பராமரிப்புப் பணிக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மின் இழுவை ரயில் நிலையத்தில் பக்தா்களின் கூட்டம் அலைமோதியது. இரவில் தங்கமயில் புறப்பாடும், தங்கத் தோ் புறப்பாடும் நடைபெற்றது. இதில் தங்கத் தேரில் சின்னக்குமார சுவாமி உலா வந்ததை ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா். கோயில் சாா்பில் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை இணை ஆணையா்(பொறுப்பு) வெங்கடேஷ், அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.முன்னதாக கோயிலுக்குள் கைப்பேசிக்கு அனுமதியில்லை என்பதால் அவற்றை பக்தா்கள் அதற்கான காப்பகங்களில் வைத்துச் சென்றனா்.
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