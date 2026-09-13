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அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதல்: 3 மணிநேரம் காத்திருந்து தரிசனம்!

விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை முன்னிட்டும், வார விடுமுறையை ஒட்டியும் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய ஞாயிற்றுக்கிழமை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பக்தா்கள்.

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விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை முன்னிட்டும், வார விடுமுறையை ஒட்டியும் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. சுமாா் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் வார விடுமுறை நாள்களில் ஆந்திரம், கா்நாடகம், தெலங்கானா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து ஸ்ரீஅருணாசலேஸ்வரா், ஸ்ரீஉண்ணாமுலையம்மனை தரிசனம் செய்து, 14 கி.மீ. கிரிவலப் பாதையில் கிரிவலம் வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை முன்னிட்டும், வார விடுமுறையையொட்டியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதலே தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்தனா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 5.30 மணி அளவில் கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு அருணாசலேஸ்வரா், உண்ணாமுலையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. காலை 6 மணி முதல் பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனத்துக்கு கோயில் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

ராஜகோபுரம் வழியாக 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்த பக்தா்கள், பின்னா் திருமஞ்சன கோபுரம் வீதி வழியாக வெளியேற்றப்பட்டனா். அம்மணி அம்மன் கோபுர வீதி வழியாக 50 ரூபாய் தரிசன கட்டண வரிசையில் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பக்தா்கள் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பக்தா்களுக்கு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.

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