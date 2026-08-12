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திண்டுக்கல்

அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா

பழனியில் பிரண்ட்ஸ் அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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பழனியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பழனி பிரண்ட்ஸ் அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழாவில், சேவைத் திட்டங்களை வழங்கிய சாய்கிருஷ்ணா மருத்துவமனை சுப்புராஜ், புதிய தலைவா் ராஜபாண்டியன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 4:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனியில் பிரண்ட்ஸ் அரிமா சங்க நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு அரிமா முன்னாள் ஆளுநா் ரவீந்திரன் தலைமை வகித்தாா். புதிய நிா்வாகிகளை இரண்டாம் நிலை துணை ஆளுநா் ஸ்டாலின் அறிமுகம் செய்தாா். இதில் புதிய தலைவராக ராஜபாண்டியன், செயலராக ஷேக்ஸ்பியா் செல்வராஜ், பொருளாளராக முருகானந்தம் ஆகியோா் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனா்.

தொடா்ந்து நடைபெற்ற நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சாய்கிருஷ்ணா சுப்புராஜ், மருத்துவா் விமல்குமாா், புதிய தலைவா் ராஜபாண்டியன், நிா்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு அரிசி மூட்டைகள், வேட்டி, சேலைகள், அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு எழுதுப் பொருள்கள், சீருடைகள், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ஆடைகள், இரு மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை, முதியோா் இல்லத்துக்கு கேரம் போா்டு உள்ளிட்ட நல உதவிகளை வழங்கினா்.

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