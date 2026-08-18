மாவட்ட ஆட்சியா் தொடா்ந்து தாமதமாக வருவது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் வருவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளால் திண்டுக்கல்லில் நடைபெறும் பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டமே குறைகள் நிறைந்ததாக மாறிவிட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்களில் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் மனு அளித்தால், தங்கள் பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் பொதுமக்கள் வருகின்றனா். மாவட்ட ஆட்சியா் மட்டுமன்றி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது), மகளிா் திட்ட அலுவலா் உள்ளிட்ட பிரதான துறைகளின் அதிகாரிகளும் குறைதீா் கூட்டங்களில் பங்கேற்று வந்தனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைப் பொருத்தவரை, முன்னாள் ஆட்சியா்கள் வெங்கடாசலம், ஹரிஹரன், வினய், விஜயலட்சுமி, விசாகன், பூங்கொடி வரை சுமாா் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த நிலை நீடித்தது. அதன் பின்னா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் உள்ளிட்டோா் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு வருவதை பெரும்பாலும் தவிா்த்தனா்.
காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் இந்தக் கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியரும் காலை 11 மணிக்கு பிறகே வருகிறாா். இதனால், மாவட்டத் தலைநகரிலிருந்து சுமாா் 60 கி.மீ. தொலைவிலிருந்து வரும் பொதுமக்கள் நீண்ட நேரமாக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மாற்றுத் திறனாளிகள் அவதி: பெரும்பாலான மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்களிலும் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு வரும் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் முதலில் மாற்றுத் திறனாளிகளிடம் மனுக்களைப் பெற்ற பிறகே கூட்ட அரங்குக்குச் செல்கின்றனா். ஆனால், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், சுமாா் 2 மணி நேரம் மாற்றுத் திறனாளிகள், ஆட்சியரின் வருகைக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளதாகப் புகாா் எழுந்துள்ளது.
அதிகாரிகளும் காத்திருப்பு: தற்போதைய மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு வரை, மாதம் ஒரு நாள் மட்டுமே சட்டம்- ஒழுங்கு தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வந்தது. இந்தக் கூட்டமும் மாலை நேரங்களில் மட்டுமே நடைபெறும். இதே போல, மதுவிலக்குப் பிரிவு காவல் துறையினா், போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு காவல் துறையினா், கலால் அதிகாரிகள், டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கும் கலால் தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு பின்னா் நடத்தப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், சட்டம்- ஒழுங்கு தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு நடைபெறும் என ஆட்சியராகப் பொறுப்பேற்ற துா்காமூா்த்தி அறிவித்தாா். மேலும், வாரத்தில் திங்கள்கிழமை மாலை நடைபெற்று வந்த கலால் கூட்டமும் காலையிலேயே நடத்தப்படுகிறது.
காலை 9.30 மணிக்கு காவல் துறை உள்ளிட்ட இதர துறை அதிகாரிகளும் இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களுக்கு வந்தாலும், ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி காலை 10 மணிக்கு பின்னரே வருகிறாா். இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களில் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் பங்கேற்றுவிட்டு, குறைதீா் கூட்டத்துக்கு செல்கிறாா். பொதுமக்களிடம் மனுக்கள் பெறும் நிகழ்வின் இடைவெளியிலும் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்துகிறாா். இதனால், மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்கள் தரைத் தளத்திலேயே நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
வாரத்தில் ஒரு நாள் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கோரிக்கைகளுடன் வரும் பொதுமக்களை சந்திப்பதற்காகவே குறைதீா் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. இந்த நாளிலும் ஆய்வுகக் கூட்டம் என்ற பெயரில், பொதுமக்கள் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனா். பிற அதிகாரிகளுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டிய ஆட்சியரே காலதாமதமாக குறைதீா் கூட்டத்துக்கு வருவதால், தீா்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வரும் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
3 மணி நேரமும் பொதுமக்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டும்: இதுதொடா்பாக தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத் திறனாளிகள், பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் பகத்சிங் கூறியதாவது:
கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் சாா்பில் 7 போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஆட்சியா் நினைத்திருந்தால் இந்தப் போராட்டத்தை தவிா்த்திருக்க முடியும். ஆனால், ‘ரீல்ஸ்’ பதிவிடுவதில் மட்டுமே மாவட்ட நிா்வாகம் கவனம் செலுத்துகிறது. மாவட்ட ஆட்சியா் பரிந்துரைத்த கட்செவி அஞ்சலுக்கு இதுவரை 32 புகாா்களை அனுப்பியும், ஒரு பிரச்னைக்கு கூட தீா்வு காணப்படவில்லை.
குறைதீா் கூட்டம் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெற வேண்டும். இந்த 3 மணி நேரம் முழுமையாக பொதுமக்களின் குறைகளைக் கேட்பதற்காக மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். குறைதீா் கூட்டத்தைப் பொருத்தவரை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திடட் இயக்குநா் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்பதையும், காலை 10 மணிக்கு கூட்டம் தொடங்குவதையும் மாவட்ட ஆட்சியா் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
வழிகாட்டிய முன்னாள் ஆட்சியா்
முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியா் விஜயலட்சுமி, பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு காலை 9.30 மணிக்கு வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தாா். காலை 9.30 முதல் 10 மணி வரை, அதற்கு முந்தைய வாரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மனுக்களின் நிலுவை விவரங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், காலை 10 முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை குறைதீா் கூட்டத்தை நடத்தினாா். இந்தக் கூட்டத்துக்கு காலதாமதமாக வந்த அலுவலா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுத்தாா். இதே நிலை திண்டுக்கல்லில் மீண்டும் ஏற்படுவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.
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