Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திண்டுக்கல்

சாலை விபத்தில் பேரூராட்சி பணியாளா் உயிரிழப்பு

பழனி அருகே நெய்க்காரபட்டியில் மண் ஏற்றி சென்ற லாரி மோதியதில் காயமடைந்த பேரூராட்சி பணியாளா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 11:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி அருகே நெய்க்காரபட்டியில் மண் ஏற்றி சென்ற லாரி மோதியதில் காயமடைந்த பேரூராட்சி பணியாளா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பழனி தேரடியைச் சோ்ந்தவா் மகேந்திரன்(45). இவா் நெய்க்காரபட்டி பேரூராட்சியில் பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 19-ஆம் தேதி இரு சக்கர வாகனத்தில் பணிக்கு சென்றுவிட்டு பழனிக்கு திரும்பி வந்துகொண்டிருந்தாா்.

அலுவலகம் அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதியதில் மகேந்திரன் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாா். அக்கம்பக்கத்தினா் அவரை மீட்டு பழனி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

பின்னா், அங்கிருந்து தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து பழனி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

சாலை விபத்தில் முதியவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் முதியவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் மாணவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் மாணவா் உயிரிழப்பு

தீ விபத்தில் தூய்மைப் பணியாளா் உயிரிழப்பு

தீ விபத்தில் தூய்மைப் பணியாளா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் காயமடைந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விபத்தில் காயமடைந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு