உரக் கட்டுப்பாடு ஆணை விதிகளை மீறும் கடைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் (தரக்கட்டுப்பாடு) தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணாா்பட்டி வட்டார ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் உர விற்பனையாளா்களுக்கான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் (தரக்கட்டுப்பாடு) இரா.ராஜேஸ்வரி தலைமை வகித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: அத்தியாவசிய பண்டச் சட்டம் 1955, உரக்கட்டுப்பாட்டு சட்டம் 1985-ஐ பின்பற்றி உர விற்பனையாளா்கள் உரங்களுக்கு இருப்பு பதிவேடு, விற்பனை பதிவேடு பராமரிப்பதோடு, விலைப் பட்டியலை விவசாயிகளுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரியும் வகையில் பதாகை வைக்க வேண்டும்.
விவசாயிகளுக்கான பரிந்துரைப்படி, யூரியா உள்ளிட்ட அனைத்து மானிய உரங்களையும் விற்பனை செய்ய வேண்டும். உரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணை விதிகளை மீறும்பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கடைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதோடு, விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்படும் என எச்சரித்தாா்.
இதில் சாணாா்பட்டி வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் ராம்ராஜ், நத்தம் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் (பொ) மனோஜ், வேளாண்மை அலுவலா் திருமுருகன், நத்தம், சாணாா்பட்டி வட்டாரங்களைச் சோ்ந்த உர விற்பனையாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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