கொடைக்கானலில் சாரல் மழை.

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கொடைக்கானலில் வெள்ளிக்கிழமை விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
இங்கு காலை முதல் மேக மூட்டமூம் சாரலும் நிலவியது. பிற்பகலில் கொடைக்கானல், பாம்பாா்புரம், செண்பகனூா், பாக்கியபுரம்,சின்ன பள்ளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிதமான ஒரு மணி நேரம் மழை பெய்தது.
இதைத் தொடா்ந்து குளுமையான காலநிலை நிலவியதால் பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்
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