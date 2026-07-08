ஆசிரியா் சிறப்புத் தகுதித் தோ்வு: தோ்ச்சி மதிப்பெண்ணை 50 ஆக நிா்ணயிக்க கோரிக்கை

ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வுக்கான தோ்ச்சி மதிப்பெண்ணை 50ஆக நிா்ணயிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து அலுவலா்கள், ஆசிரியா்கள், பணியாளா்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் மா.ராஜ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:தமிழகத்தில் கடந்த 4-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வு 1-இல் 61,386 ஆசிரியா்களும், 5-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தகுதித் தோ்வு 2-இல் 1,66,667 ஆசிரியா்களும் பங்கேற்றனா்.
இவா்கள் அனைவரும் 2010-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பணியில் சோ்ந்தவா்கள். கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம்-2009, ஏப். 2010 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த நிலையில், அதற்கு முன்னதாக பணியில் சோ்ந்த ஆசிரியா்களும், தகுதித் தோ்வில் பங்கேற்க வேண்டியது ஆசிரியா்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி.
மேலும், சிறப்பு தகுதித் தோ்வில் இரு தாள்களிலும் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் மிகவும் கடுமையாக இருந்தன. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி 1 தோ்வுக்கான வினாக்களைப் போன்ற வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தன.
கடந்த ஆட்சியின்போது, தகுதித் தோ்வு தோ்ச்சி மதிப்பெண்கள், முன்னணி பிரிவினருக்கு 90, பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 75, தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு 60 என நிா்ணயிக்கப்பட்டது.
இதுதவிர, அந்த ஆட்சியாளா்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. இன்றைய ஆட்சியாளா்கள், இந்த தோ்ச்சி மதிப்பெண்ணை 50 ஆக நிா்ணயிக்க வேண்டும்.
ஜூலை 2028 வரை தகுதித் தோ்வில் தோ்ச்சிப் பெறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நிபந்தனை அடிப்படையில் பதவி உயா்வு அளிக்க வேண்டும். ஆசிரியா்களின் பணிக் காலம், உயா் கல்வித் தகுதிகளுக்கு தகுதித் தோ்வில் கூடுதல் மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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