கருப்பணசுவாமி கோயில் திருவிழா: தலையில் தேங்காய் உடைத்து பக்தா்கள் நோ்த்திக் கடன்

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூா் அருகே கருப்பணசுவாமி கோயில் திருவிழாவையொட்டி, பக்தா்கள் தலையில் தேங்காய் உடைத்து சனிக்கிழமை நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா்.
வேடசந்தூரை அடுத்த நாகம்பட்டியில் சக்தி விநாயகா், மகாலட்சுமி, மாளம்மாள், மாமுடிசாமி, கருப்பணசுவாமி, சென்னப்பா, பாப்பாத்தி, நாகம்மாள் ஆகிய தெய்வங்கள் அமைந்துள்ள கோயில் உள்ளது. இந்தக் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, கடந்த 30-ஆம் தேதி பக்தா்கள் காப்புக் கட்டி விரதம் தொடங்கினா்.
இந்த நிலையில், நடுப்பட்டி வீரமுஷ்டி குழுவினரை வரவேற்று ஆடை, வெண்தாமரை வழங்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து, மகாலட்சுமி அம்மன் சக்தி கிணறு சென்றடைந்து, விநாயகா் பூஜையுடன் அம்பு எய்தி, கொடகனாற்றுக்கு அம்மன் ரதத்தில் சென்று நீராட்டு விழா நடைபெற்றது.
அங்கிருந்து மாளம்மாள் கோயிலுக்கு சென்ற பக்தா்கள், அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனா். பின்னா், அம்மன் ரதம், கருப்பணசுவாமி கோயிலைச் சென்றடைந்தது. கோயில் வளாகம் முன் வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈர ஆடையுடன் பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் அமா்ந்திருந்தனா். அப்போது, கோயில் பூசாரி பக்தா்கள் தலையில் தேங்காய் உடைத்தாா்.
இந்த விழாவில் திண்டுக்கல், தேனி, திருச்சி, புதுக்கோட்டை, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.