கொடைக்கானல் அருகே எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் பெட்ரோல் பதுக்கப்படுவதாக புகாா்

கொடைக்கானல் அருகே உள்ள ஊத்துப் பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விநியோகிக்க மறுத்து அவற்றை பதுக்குவதாக வாகன ஓட்டிகள் செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் தெரிவித்தனா்.
ஊத்துப் பகுதியில் தனியாா் நடத்தி வரும் பெட்ரோல் நிரப்பும் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு திடீரென பெட்ரோல் விநியோகம் செய்யப்படாததால் அந்தப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனா்.
இதனால் அவா்கள் எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தை முற்றுகையிட்டனா். மேலும் அதன் உரிமையாளரிடம், அவா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்து அங்கு வந்த தாண்டிக்குடி போலீஸாா் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
இதுகுறித்து அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது: ஊத்து எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் உள்ளூரைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு பெட்ரோல் தருவதில்லை. வெளியூரிலிருந்து வருபவா்களுக்கு மட்டும் விநியோகிக்கின்றனா். தற்போது இஸ்ரேல்- ஈரான் போா் நடைபெற்று வருவதால் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் எனக் கருதி அவற்றை பதுக்குகின்றனா் என்றனா்.
