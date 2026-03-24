திண்டுக்கல்

8 நாள்கள் சோதனையில் ரூ.43 லட்சம் பறிமுதல்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம்.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:48 pm

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த 8 நாள்களாக நடத்தப்பட்ட வாகனச் சோதனைகளில் ரூ.43 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, தோ்தல் பறக்கும் படைகள், நிலை கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மூலம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், என்.பஞ்சம்பட்டி அருகே நிலை கண்காணிப்புக் குழுவினா் நடத்திய வாகனச் சோதனையின்போது, ரூ.1.21 லட்சம், பாலகிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது, ரூ.91,500 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டது முதல் திங்கள்கிழமை மாலை வரை மொத்தம் ரூ.43.12 லட்சம் ரொக்கம், ரூ.47ஆயிரம் மதிப்பிலான பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடையது

ஒட்டன்சத்திரத்தில் ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல்

ஒட்டன்சத்திரத்தில் ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல்

வாகனச் சோதனையில் ரூ. 2.49 லட்சம் பறிமுதல்

வாகனச் சோதனையில் ரூ. 2.49 லட்சம் பறிமுதல்

காங்கயம் அருகே ரூ.63 ஆயிரம் பறிமுதல்

காங்கயம் அருகே ரூ.63 ஆயிரம் பறிமுதல்

கீழ்வேளூா் அருகே ரூ. 74,100 பறிமுதல்

கீழ்வேளூா் அருகே ரூ. 74,100 பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
வீடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
வீடியோக்கள்

திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026