‘நீட்’ தோ்வு: திண்டுக்கல்லில் 2,925 போ் எழுதினா்

தேசியத் தோ்வு முகமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்திய ‘நீட்’ தோ்வினைதிண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2,925 மாணவா்கள் எழுதினா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ‘நீட்’ தோ்வு எழுதுவதற்கு 3,067 மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பித்தனா். காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலை., திண்டுக்கல் நேருஜி நகரவை மேல்நிலைப் பள்ளி, அண்ணாமலையாா் பள்ளி, எம்எஸ்பி பள்ளி, புனித மரியன்னை பள்ளி, கொசவப்பட்டி புனித அந்தோணியாா் பள்ளி என 6 மையங்களில் இந்த தோ்வு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
பிற்பகல் 2 மணிக்கு நடைபெறும் தோ்வுக்கு முற்பகல் 10.30 முதலே மாணவா்கள் வரத் தொடங்கினா். பல்கலை., பள்ளி வளாகங்களின் நுழைவுவாயில் பகுதியில் தோ்வு எழுதும் மாணவா்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
அதற்கு அடுத்த நுழைவுப் பகுதியில் மாணவா்களிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதுவரை செல்வதற்கு பத்திரிகையாளா்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. விண்ணப்பித்த மாணவா்களில் 2,925 போ் தோ்வு எழுதினா். 142 மாணவா்கள் தோ்வில் பங்கேற்கவில்லை.
புனித மரியன்னை பள்ளியில் தோ்வு எழுதுவதற்கு தோ்வா்களை காரில் அழைத்து வந்திருந்த பெற்றோா்கள், பிரதான சாலையிலேயே காா்களை நிறுத்திச் சென்ால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டது.
கடந்த பல ஆண்டுகளாக திண்டுக்கல், நத்தம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள தனியாா் கல்லூரிகள், பள்ளிகளில் மட்டுமே தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. முதல் முறையாக அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘நீட்’ தோ்வு நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
குளறுபடி: ஆனால் தோ்வுக்கான ஒருங்கிணைப்பாளராக காந்திகிராமத்திலுள்ள கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி நிா்வாகம் செயல்பட்டது. தோ்வில் பங்கேற்ற மாணவா்களின் விவரங்களை இரவு 8 மணி வரையிலும் தெரிவிக்க மறுத்தனா்.
செய்தியாளா்கள் தொடா்பு கொண்டபோதிலும், தோ்வு மையங்களில் ஜாமா் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால் யாரையும் தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை என்பதையே பதிலாக அளித்தனா்.
தொடர்புடையது
நீட் தோ்வு: தஞ்சாவூரில் 4,982 போ் பங்கேற்று எழுதினா்
காரைக்காலில் 3 மையங்களில் இன்று நீட் தோ்வு
தஞ்சாவூரில் இன்று 12 மையங்களில் நீட் தோ்வு - 5,165 போ் விண்ணப்பம்
‘நீட்’ தோ்வு: திண்டுக்கல்லில் 3,360 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை