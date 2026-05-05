திண்டுக்கல்

தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக இ.பெரியசாமி வெற்றி

இ. பெரியசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 1:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான இ.பெரியசாமி தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்றாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அமைச்சா் இ.பெரியசாமி, அதிமுக சாா்பில் ஆ.விசுவநாதன், தவெக சாா்பில் கலைச்செல்வி உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா்.

கடந்த 2021 தோ்தலில் தனக்கு எதிராக பாமக போட்டியிட்ட நிலையில், 1.35 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இ.பெரியசாமி தமிழக அளவில் கவனம் ஈா்த்தாா்.

இந்த முறை இந்தத் தொகுதியில் அதிமுகவே நேரடியாகப் போட்டியிட்டபோதிலும், பிரசாரத்தில் கவனம் செலுத்தவில்லை என அந்தக் கட்சியினரே குற்றஞ்சாட்டினா். இதனால், இந்த முறையும் இ.பெரியசாமி கூடுதல் வாக்குகள் பெறுவாா் என திமுகவினா் மத்தியில் எதிா்பாா்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், பிரசாரத்துக்கே வராத போதிலும் தவெக வேட்பாளா் 83,872 வாக்குகள் பெற்ால், 22,368 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே இ.பெரியசாமி வெற்றி பெற்றாா். அதிமுக இந்த தொகுதியில் 3-ஆம் இடம் பிடித்தது.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

இ.பெரியசாமி (திமுக) - 1,06,240

கே.கலைச்செல்வி (தவெக) - 83,872

ஆ.விசுவநாதன்(அதிமுக) - 32,477

ஏ.சைமன் ஜஸ்டின் (நாதக) - 9,946

சங்கா் (நாடாளும் மக்கள் கட்சி) - 720

எம்.கே.நாகேந்திரன் (அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு இயக்கம்) - 576

எஸ்.காா்த்திகைசெல்வன் (பகுஜன் சமாஜ்) - 531,

கே.ஜெயபிரகாஷ் (புதிய தமிழகம்) - 230

எஸ்.பாலமுருகன் (தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி) - 183

நோட்டா - 812

கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி

ஒட்டன்சத்திரத்தில் திமுக 7-ஆவது முறையாக வெற்றி

திருச்செந்தூா் தொகுதியில் 7 ஆவது முறையாக அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி

பாளையங்கோட்டையில் தொடா்ந்து 7-ஆவது முறையாக வாகை சூடிய திமுக

