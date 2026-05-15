Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
திண்டுக்கல்

பழனி அருகே சாலையில் கிடக்கும் களி மண்ணை அகற்ற வலியுறுத்தல்

News image

நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் அடிக்கடி சென்று வருவதால் பழனி- உடுமலை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிதறிக் கிடக்கும் களிமண்.

Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி அருகேயுள்ள அக்ரஹாரம் கலையமுத்தூரில் சாலை முழுவதும் சிதறிக் கிடக்கும் களிமண்ணை அகற்ற வேண்டுமென வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினா்.

பழனி- உடுமலை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழனியை அடுத்த நீா்மட்டம் முதல் தாளையம் வரையிலும் அதிக அளவில் வயல் வெளிகள் காணப்படுகின்றன. அதிலும் சண்முகநதி முதல் சின்னக்கலையமுத்தூா் வரையிலும் சாலையின் இருபுறமும் நெல் விவசாயமே பிரதானமாக உள்ளது. தற்போது நெல் அறுவடை காலமானதால் வயல்வெளிகளில் ஏராளமான நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள், டிராக்டா்கள் ஆகியவை நெல் மூட்டைகளை எடுத்துச் செல்லும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அப்போது இந்த வாகனங்கள் வயல்வெளிகளில் இருந்து உடுமலை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிக்கும் போது அவற்றின் சக்கரங்களில் களிமண் ஒட்டிக் கொள்கிறது. இதனால் சண்முகநதி முதல் சின்னக்கலையமுத்தூா் வரையிலும் சாலை முழுவதும் இந்த களிமண் பரவி காய்ந்து கிடக்கின்றன. இவை சிறு சிறு கட்டிகளாக காய்ந்து கிடப்பதால் சாலை மேடும், பள்ளமுமாக காட்சியளிக்கிறது. தவிர வாகன ஓட்டிகளின் கண்களில் தூசி விழுகிறது. மேலும் சாரல் மழை பெய்தால் கூட களிமண் கரைந்து சாலை முழுவதும் பரவி விடுகிறது. இதனால் இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் வழுக்கி கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனா். எனவே இந்த விபத்துகளின் போது உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் முன்னா் நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் சாலையில் பரவி கிடக்கும் களிமண் கட்டிகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினா்.

தொடர்புடையது

கிணற்றில் தவறி விழுந்து ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்து ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

சேத்தியாத்தோப்பு அருகே விபத்தில் இளைஞா் காயம்: கிராம மக்கள் சாலைமறியலால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

சேத்தியாத்தோப்பு அருகே விபத்தில் இளைஞா் காயம்: கிராம மக்கள் சாலைமறியலால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

காலிங்கராயன் பாசனப் பகுதியில் நெல் அறுவடை தொடக்கம்

காலிங்கராயன் பாசனப் பகுதியில் நெல் அறுவடை தொடக்கம்

சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு