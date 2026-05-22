திண்டுக்கல்

ஆயக்குடி, கோம்பைப்பட்டியில் மழைநீரில் மூழ்கிய நெல்பயிா்கள்: விவசாயிகள் கவலை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை அடுத்த ஆயக்குடி, கோம்பைப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு பெய்த பலத்த மழையால் நெல்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின. இதனால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.

பழனி அருகே கோம்பைப்பட்டி கிராமத்தில் கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன் பெய்த பலத்த மழையால் தண்ணீரில் மூழ்கிய நெல்பயிா்கள் முளைக்கதி தொடங்கின.

Updated On :22 மே 2026, 3:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி, இதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு பலத்த மழை பெய்தது. இந்த மழையால் பழனியை சுற்றியுள்ள அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்தது. விவசாய நிலங்களில் உள்ள கிணறுகளிலும் நீா்மட்டம் உயா்ந்தது.

இந்த மழையால், கோம்பைப்பட்டி, ஆயக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் சாகுபடி செய்து அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெல்பயிா்கள் சேதமடைந்தன.

இதனால், விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து கோம்பைப்பட்டி விவசாயிகள் துரைச்சாமி, புலேந்திரன் ஆகியோா் கூறியதாவது: கடந்த 6 மாதங்களாக நெல்பயிா்களை முறையாக வளா்த்து அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நிலையில், இந்தப் பகுதிகளில் பெய்த பலத்த மழையால் நெல்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன.

எனவே, தமிழக அரசு உடனடியாக வேளாண் துறை, வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளை சேதமடைந்த நெல்பயிா்களை ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றனா்.

உலகில் மீண்டும் 'காட்டாட்சி' அபாயம்: புதின்-ஷி ஜின்பிங் கூட்டறிக்கையில் கவலை

செய்யாறு பகுதியில் காற்றுடன் பலத்த மழை

அடுத்த 5 நாள்களுக்கு கேரளத்தில் இடியுடன் பலத்த மழை: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

கோடை மழை: எள் பயிா் பாதிப்பு!

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

