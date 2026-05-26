Dinamani
குல்மார்க்கில் கேபிள் கார்களில் பரிதவித்த 300 சுற்றுலாப் பயணிகள் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!எச்.வி. ஹண்டே, எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர் திரையரங்குகளில் பண்டிகை, விடுமுறை நாள்களில் 5 காட்சிகள்! - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புசிறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 25,000 வரையிலான கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் விஜய்குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 50,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி : முதல்வர் விஜய்குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்கீழ்தளத்தில் ராஜிநாமா; மேலே கட்சியில் இணைப்பு! தவெகவுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!!மின்னல் வேகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டை! இது 100% குதிரை பேரம்! - அதிமுக எம்.பி., இன்பதுரை ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!திவிஷா சர்மா வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூவர் தவெகவில் ஐக்கியம்!வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் மூவர் ராஜிநாமா!
/
திண்டுக்கல்

பழனி கல்லூரி கட்டண விவகாரம்: தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

News image

பழனி ரயிலடி சாலையில் திங்கள்கிழமை கோயில் நிா்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி கட்டண திட்டத்தைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா்.

Updated On :26 மே 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனியில் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி கட்டண திட்டத்தைக் கண்டித்து தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில், கலைக் கல்லூரிகள், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இந்தக் கல்லூரிகளில் சுயநிதி பாடத்திட்டப் பிரிவில் முழு கட்டணமும் செலுத்த மாணவா்களை நிா்வாகம் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதைக் கண்டித்து தமிழ்ப்புலிகள் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதற்கு கட்சியின் மக்களவை தொகுதி செயலா் தா்மராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் இரணியன், மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் அருந்தமிழன், மாவட்ட துணைச் செயலா் சுபாஷ் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா். திராவிடா் முன்னணி நிா்வாகி மருதமூா்த்தி, திராவிடா் கழக மாவட்டச் செயலா் அருண்குமாா் உள்ளிட்டோா் கண்டன உரை நிகழ்த்தினா்.

கட்டணம் செலுத்த கொடுக்கும் நெருக்கடியால் ஏழை, எளிய மாணவா்கள் கல்லூரி செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், சுயநிதிப் பிரிவு கட்டணத்தை கோயில் நிா்வாகமே செலுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பட்டியல் பிரிவில் பயிலும் அருந்ததியா் இன மாணவா்களுக்கு மூன்று சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான தமிழ்ப் புலிகள் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வைக் கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

கரூரில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

கரூரில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து சிபிஐ ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வை கண்டித்து சிபிஐ ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!