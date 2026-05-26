பழனியில் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி கட்டண திட்டத்தைக் கண்டித்து தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில், கலைக் கல்லூரிகள், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்தக் கல்லூரிகளில் சுயநிதி பாடத்திட்டப் பிரிவில் முழு கட்டணமும் செலுத்த மாணவா்களை நிா்வாகம் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதைக் கண்டித்து தமிழ்ப்புலிகள் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதற்கு கட்சியின் மக்களவை தொகுதி செயலா் தா்மராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் இரணியன், மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் அருந்தமிழன், மாவட்ட துணைச் செயலா் சுபாஷ் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா். திராவிடா் முன்னணி நிா்வாகி மருதமூா்த்தி, திராவிடா் கழக மாவட்டச் செயலா் அருண்குமாா் உள்ளிட்டோா் கண்டன உரை நிகழ்த்தினா்.
கட்டணம் செலுத்த கொடுக்கும் நெருக்கடியால் ஏழை, எளிய மாணவா்கள் கல்லூரி செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும், சுயநிதிப் பிரிவு கட்டணத்தை கோயில் நிா்வாகமே செலுத்தும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பட்டியல் பிரிவில் பயிலும் அருந்ததியா் இன மாணவா்களுக்கு மூன்று சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான தமிழ்ப் புலிகள் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.