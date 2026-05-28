Dinamani
சென்னை-திருச்செந்தூா் சிறப்பு ரயில்இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியது‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு சீருடை அறிமுகம்அஸ்ஸாம் பேரவையில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்: நாட்டில் மூன்றாவது மாநிலம்மும்மொழி பாடத் திட்டத்துக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசு, சிபிஎஸ்இ-க்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
/
திண்டுக்கல்

பழனியில் போக்குவரத்து மாற்றம்: சாலைகள் சேதமடைந்ததால் ஓட்டுநா்கள் அவதி

பழனி மேம்பாலப்பணிகள் காரணமாக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் சாலைகள் சேதமடைந்ததால் வாகன ஓட்டுநா்கள் அவதிக்குள்ளாயினா்.

News image

பழனி ராஜேந்திரா சாலையில் சேதமடைந்த பாலம்.

Updated On :28 மே 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி மேம்பாலப்பணிகள் காரணமாக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் சாலைகள் சேதமடைந்ததால் வாகன ஓட்டுநா்கள் அவதிக்குள்ளாயினா்.

பழனி புதுதாராபுரம் சாலையில் ரயில்வே மேம்பாலப் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதால் பேருந்துகள், லாரிகள், சுற்றுலா வாகனங்கள்பழைய தாராபுரம் சாலை வழியாக திருப்பி விடப்பட்டன. போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு சுமாா் ஒரு வாரமான நிலையில் தேவாலயம் எதிரே உள்ள ராஜேந்திரா சாலை மிகவும் சேதமடைந்தது.

மேலும், சஞ்சய் மருத்துவமனை எதிரே இருந்த பாலம் பாதி அளவுக்கு உடைந்து பேருந்துகள் திரும்ப முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கனரக வாகனங்கள் இயக்கும் ஓட்டுநா்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனா். எனவே, போா்க்கால அடிப்படையில் சாலை, பாலப்பணிகள் முடிக்காவிட்டால் பழனியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நேரிடும் என தன்னாா்வலா்கள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

கடலூா்-புதுச்சேரி சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம்

கடலூா்-புதுச்சேரி சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம்

அழகியமண்டபம் - மேக்காமண்டபம் சாலையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

அழகியமண்டபம் - மேக்காமண்டபம் சாலையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

க.விலக்கு-வருசநாடு சாலையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்

க.விலக்கு-வருசநாடு சாலையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்

சேதமடைந்த சாலைகள் சீரமைக்கப்படுமா?

சேதமடைந்த சாலைகள் சீரமைக்கப்படுமா?

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK