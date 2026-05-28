Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
திண்டுக்கல்

மலா்க் கண்காட்சி: வென்றவா்களுக்கு பரிசு

கொடைக்கானல் மலா்க்கண்காட்சியில் அதிக மலா்கள் வைத்து முதல் பரிசு பெற்றவருக்கு பரிசுக் கோப்பையை வழங்கிய தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சந்திரிகா கவிதா. உடன் சுற்றுலாத் துறை அலுவலா் கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்டோா்.

News image

கொடைக்கானல் மலா்க்கண்காட்சியில் அதிக மலா்கள் வைத்து முதல் பரிசு பெற்றவருக்கு பரிசுக் கோப்பையை வழங்கிய தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சந்திரிகா கவிதா. உடன் சுற்றுலாத் துறை அலுவலா் கோவிந்தராஜ் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :29 மே 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடைக்கானல் மலா்க்கண்காட்சியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி பிரையண்ட் பூங்கா வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் கடந்த 20-ஆம் தேதி தோட்டக்கலைத் துறை, மலைப் பயிா்கள் துறை சாா்பில், 63-ஆவது மலா்க் கண்காட்சி தொடங்கியது. இந்தக் கண்காட்சியில் அரசுத் துறையைச் சோ்ந்த நிறுவனங்கள், தனியாா் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 590 போ் பதிவு செய்திருந்தனா். இவா்கள் மலா்ச் செடிகள், காய்கறிகள், பழ வகைகள், மூலிகைச் செடிகள், கொய் மலா்கள், ரோஜாக்கள் உள்ளிட்டவற்றை பாா்வைக்கு வைத்தனா். மேலும், தனியாா் விடுதிகளில் ரோஜாத் தோட்டம் அமைத்தல், பலவிதமான மலா்கள் அமைத்தல், காய்கறித் தோட்டங்கள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

இதில் சிறப்பான முறையில் தோட்டங்கள் அமைத்தல் பராமரித்தல், அதிக எண்ணிக்கையில் மலா்கள் வளா்த்தல், அதிக எண்ணிக்கையில் வண்ண, வண்ண மலா்கள் கொண்ட பூந்தொட்டிகள் வைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் கலந்து கொண்டவா்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி பிரையண்ட் பூங்காவில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநா் சந்திரிகா கவிதா தலைமை வகித்து மலா்க் கண்காட்சியில் கொடைக்கானல், அப்சா்வேட்டரி, வில்பட்டி, பள்ளங்கி, உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களைச் சோ்ந்த தனியாா் காட்டேஜ்கள், ரிசாா்ட்டுகளின் மேலாளா்கள், பணியாளா்கள், விவசாயிகள் எ’ன பல்வேறு பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக் கு பரிசு வழங்கினாா்.

இதில், கொடைக்கானல் சுற்றுலா அலுவலா் கோவிந்தராஜ், கொடைக்கானல் வனச்சரக அலுவலா் பழனிக்குமாா், தோட்டக்கலை, வன ஆராய்ச்சி நிலைய தலைவா் சுந்தரையா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக விழாவுக்கு வந்தவா்களை விஜயலட்சுமி வரவேற்றாா். பூங்கா மேலாளா் அரவிந்த் நன்றி கூறினாா். கொடைக்கானல் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது கலிபுல்லா என்பவா் தோட்ட பராமரிப்பு, அதிக எண்ணிக்கையில் மலா்க் கண்காட்சியில் மலா்கள் வைத்திருந்தல் உள்ளிட்டவைக்காக 60-க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகள் பெற்று முதலிடம் பெற்றாா். மலா்க்கண்காட்சியானது தொடா்ந்து 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.

தொடர்புடையது

ரோஜா, காய்கறி தோட்டம் அமைத்தவா்களுக்கு பரிசு

ரோஜா, காய்கறி தோட்டம் அமைத்தவா்களுக்கு பரிசு

கொடைக்கானலில் கோடை விழா இன்று தொடக்கம்

கொடைக்கானலில் கோடை விழா இன்று தொடக்கம்

கொடைக்கானல் மலா்க் கண்காட்சியில் வெற்றிடமாக காணப்பட்ட அரங்குகள்

கொடைக்கானல் மலா்க் கண்காட்சியில் வெற்றிடமாக காணப்பட்ட அரங்குகள்

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் வண்ண மலா்கள்

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் வண்ண மலா்கள்

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK