பழனி பகுதியில் இன்று மின் தடை
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (நவ.21) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
கோப்புப் படம்
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (நவ.21) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் லதா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பழனி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், பழனி நகா், சிவகிரிப்பட்டி, பாலசமுத்திரம், ஆயக்குடி, கலிக்க நாயக்கன்பட்டி, புளியம்பட்டி, கோதைமங்கலம் தும்பலபட்டி, பாறைப்பட்டி, கே.ஜி. வலசு, நெய்க்காரபட்டி, சின்னகலையம்புத்தூா் ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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