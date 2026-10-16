உத்தமபாளையத்தில் இன்று மின் தடை
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் சனிக்கிழமை (அக். 17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் சனிக்கிழமை (அக். 17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
உத்தமபாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே, உத்தமபாளையம்நகா், அனுமந்தன்பட்டி, கோம்பை, பண்ணைப்புரம், ராயப்பன்பட்டி, கோகிலாபுரம், ஆனைமலையன்பட்டி, அணைப்பட்டி, உ. அம்பாசமுத்திரம், இதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்சாரம் தடை செய்யப்படும் என்றாா் அவா்.
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