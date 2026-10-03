பரமக்குடி பகுதியில் இன்று மின் தடை
பரமக்குடி பகுதியில் சனிக்கிழமை (அக். 3) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பரமக்குடி பகுதியில் சனிக்கிழமை (அக். 3) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் மு. மாலதி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பரமக்குடி துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை பரமக்குடிநகா், சத்திரக்குடி, நயினாா்கோவில், கமுதக்குடி, எமனேசுவரம், சிட்கோ, பெருமாள்கோவில், மஞ்சூா், இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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