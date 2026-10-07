வாகரை பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
பழனியை அடுத்த வாகரை துணை மின்நிலையம் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக (இன்று) வியாழக்கிழமை வாகரை சுற்றுப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பழனியை அடுத்த வாகரை துணை மின்நிலையம் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக (இன்று) வியாழக்கிழமை வாகரை சுற்றுப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பழனியை அடுத்த வாகரை மின்நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இருப்பதால் இந்த மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்விநியோகம் பெறும் அப்பனூத்து, புங்கமுத்தூா், திருவாண்டபுரம், அப்பிபாளையம், மேட்டுப்பட்டி, வேப்பன்வலசு, வாகரை, பூலாம்பட்டி, மரிச்சிலம்பு, பூசாரிக்கவுண்டன்வலசு, கஞ்சிக்காளிவலசு ஆகிய பகுதிகளில் இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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