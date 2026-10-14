முதல்வா் கோப்பைக்கான கபடிப் போட்டி: திண்டுக்கல்லில் இன்று தொடக்கம்
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கபடிப் போட்டி திண்டுக்கல்லில் வியாழக்கிழமை தொடங்குகிறது.
முதல்வா் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்
முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கபடிப் போட்டி திண்டுக்கல்லில் வியாழக்கிழமை தொடங்குகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் முதல்வா் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன்படி, திண்டுக்கல்லில் மாநில அளவிலான கபடி, பூப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. பள்ளி மாணவா்களுக்கான கபடிப் போட்டிகள் வருகிற 15 முதல் 17-ஆம் தேதி வரையிலும், மாணவிகளுக்கான கபடிப் போட்டிகள் வருகிற 20 முதல் 22-ஆம் தேதி வரையிலும், கல்லூரி மாணவா்களுக்கான கபடிப் போட்டிகள் வருகிற 18 முதல் 20-ஆம் தேதி வரையிலும், மாணவிகளுக்கான போட்டிகள் வருகிற 23 முதல் 25-ஆம் தேதி வரையிலும் ஜிடிஎன் கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெறுகின்றன. பொதுப் பிரிவினருக்கான கபடிப் போட்டி பெண்களுக்கு வருகிற 26, 27 ஆகிய இரு நாள்களும், ஆண்களுக்கான போட்டிகள் வருகிற 27, 28 ஆகிய நாள்களிலும் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறுகின்றன.
பூப்பந்துப் போட்டிகள்: கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான பூப்பந்துப் போட்டிகள் வருகிற 23, 24 ஆகிய 2 நாள்கள் பிஎஸ்என்ஏ பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெறுகின்றன.
ஒவ்வொரு விளையாட்டுப் பிரிவுக்கும் மாவட்ட வாரியாக தலா ஒரு அணி வீதம் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுப் பிரிவில் ஆண்கள், பெண்கள் அணி என 304 அணிகள் இந்த முதல்வா் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றன.
போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் இரா. சிவா செய்து வருகிறாா்.
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