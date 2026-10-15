மாநில அளவிலான கபடிப் போட்டி: 38 அணிகள் பங்கேற்பு
பள்ளி மாணவா்களுக்கு முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கபடிப் போட்டி திண்டுக்கல்லில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பைக்கான கபடிப் போட்டியில் பங்கேற்ற பள்ளி மாணவா்கள்.
பள்ளி மாணவா்களுக்கு முதல்வா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கபடிப் போட்டி திண்டுக்கல்லில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைத்தின் சாா்பில், முதல்வா் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள், குறுவட்டம், மாவட்ட அளவில் நடைபெற்றன. இதில் தனி நபா் பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்ற மாணவா்களும், குழுப் போட்டியில் வெற்றிப் பெற்று தோ்வு செய்யப்பட்ட வீரா்களும், மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தகுதிப் பெற்றனா். இந்த நிலையில், மாநில அளவிலான கபடி, பூப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதன்படி, பள்ளி மாணவா்களுக்கு மாநில அளவிலான கபடி போட்டி திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. மாவட்டத்துக்கு தலா ஒரு அணி வீதம் மொத்தம் 38 அணிகள் பங்கேற்ற இந்தப் போட்டிகளை ஆட்சியா் துா்கா தொடங்கி வைத்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் இரா. அய்யனாா் முன்னிலை வகித்தாா். முதல் சுற்றுப் போட்டிகள் நாக்- அவுட் முறையில் நடத்தப்பட்டன. லீக் சுற்றுக்கு தோ்வு செய்யப்படும் 4 அணிகளுக்கு இடையே முதல் 3 இடங்களுக்கான போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. முதலிடம் பெறும் அணி வீரா்களுக்கு தலா ரூ.75 ஆயிரமும், 2-ஆம் இடம் பெறும் அணி வீரா்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரமும், 3-ஆம் இடம் பெறும் அணி வீரா்களுக்கு தலா ரூ.25 ஆயிரமும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும்.
போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் இரா. சிவா செய்திருந்தாா்.
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