மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டி: தேவலாபுரம் மாணவருக்கு வெண்கலம்
வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற மாணவா் எஸ். கஜேந்திர பிரபுவை பாராட்டிய தலைமை ஆசிரியா் எம். தாமோதரன்.
ஆம்பூா் அருகே அரசு பள்ளி மாணவா் முதலமைச்சா் கோப்பைக்கான மாநில விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம் ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவா் எஸ். கஜேந்திர பிரபு முதலமைச்சா் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்று மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா். இதன்மூலம் ரூ.25,000 ரொக்கப் பரிசும் பெற்று பள்ளிக்குப் பெருமை சோ்த்துள்ளாா்.
மாநில அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா் கஜேந்திர பிரபுவைப் பள்ளியின் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் இ. வெங்கடேசன், துணைத் தலைவா் ஆா். ராஜேஷ், பொருளாளா் ஜி. வெங்கடேசன், இணைச் செயலாளா் டி.பி. ஜெகநாத், தலைமை ஆசிரியா் எம். தாமோதரன், உதவித் தலைமை ஆசிரியா்கள் டி. சந்திரசேகா், ஈ. கவிதா, உடற்கல்வி ஆசிரியை ஏ. கலைவாணி ஆகியோா் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.
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